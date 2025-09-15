ProBurgos continuará con los contactos internacionales para generar alianzas industriales

Publicado por Manuel Remón Burgos Creado: Actualizado:

La Sociedad de Promoción y Desarrollo ProBurgos continuará hasta final de año con la agenda de contactos internaciones a través de las embajadas y encuentros con delegaciones de otros países para crear nuevas alianzas. La presidenta de ProBurgos, Andrea Ballesteros, adelantó que los próximos días 11 y 12 de noviembre se recibirá la visita de la embajadora de Australia, Rosemary Morris-Castico, encuentro en el que habrá reuniones sectoriales y contactos con empresas y agentes de la ciudad.

Este encuentro se une a los que ya se celebraron durante este año con las delegaciones de Japón, Alemania y China. La elección de Australia no obedece a un objetivo concreto, apuntó Ballesteros, "dentro de las opciones del área de Industria era una de ellas".

Ballesteros destacó que estos encuentros, sin entrar a concretar si han fructificado en acuerdos, siempre son positivos para "establecer lazos y canales de trabajo entre el tejido industrial y las delegaciones".

La presidenta de ProBurgos detalló la agenda de los próximos meses, en la que se recupera la programación de los 'Jueves de la Industria', que esta vez trae como novedad un bloque dedicado a los proveedores locales, en el que se dará un tiempo de 15 minutos para que las empresas invitadas puedan mostrar su actividad.

'Jueves de la Industria' arrancará el 18 de septiembre con encuentros que se centrarán se centrarán en sectores como la alimentación y las bebidas, las energías renovables, la automoción, la mecatrónica, los plásticos, el acero, los textiles técnicos o las soluciones eléctricas. Raúl Vega, Plant Manager de Pepsico en Burgos, será el encargado de abrir este nuevo ciclo. Ballesteros destacó que la temporada pasada "contamos con 19 ponencias, 19 jornadas, en las cuales, bueno, pues, participaron en torno a 1.500 asistentes en total".

Por otro lado, la presidenta de ProBurgos recordó que el espacio Burgos Industria ha recibido más de 7.000 visitas desde que se puso en marcha en enero de este año. En este sentido, Ballesteros adelantó que en octubre se publicará el libro-catálogo 'Burgos Industria', "una herramienta de promoción para las delegaciones y misiones internacionales y tambiéncomo un recurso divulgativo que documenta piezas, que documenta imágenes y materiales del centro, ofreciendo un relato actualizado del tejido productivo burgalés".

Otra de las novedades de esta temporada será el ciclo 'Jóvenes Industriales', que está destinado a alumnos de 10 a 12 años. A partir del mes de noviembre, se harán réplicas de equipos de empresas, para que los estudiantes conozcan la dinámica de una factoría a través del trabajo en equipo y el conocimiento de los diferentes departamentos. Está previsto que participen 250 alumnos de los colegios Jesuitas, Maristas, Saldaña y Niño Jesús.

El 30 de septiembre está prevista una reunión del Grupo de Mantenimiento Industrial, así como un nuevo encuentro de la red 'LideraMdo', formada por 20 directivas en colaboración con POLO Positivo, de la Fundación Caja de Burgos.

El 11 de diciembre el Fórum acogerá el I Encuentro Internacional de Economía Colaborativa de Polígonos Industriales, organizado por ProBurgos junto a la Asociación de Empresarios del Polígono de Villalonquéjar y Fundación Caja de Burgos, con conferencias, talleres y visitas técnicas.