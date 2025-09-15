El PP hablará con la oposición sobre el presupuesto "sin líneas rojas", pero "para sumar y no para restar"

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

Culminada la concentración 'popular' que celebraron los concejales del equipo de Gobierno la pasada semana para perfilar las líneas generales de los presupuestos municipales de 2026, toca ahora afinar partidas. Para ello, el PP quiere contar con la oposición e iniciará esta semana una ronda de contactos con la intención de conocer las propuestas del PSOE y Vox a unas cuentas todavía abiertas, según precisó el edil de Hacienda, Ángel Manzanedo.

Eludió, no obstante, concretar detalle alguno de las principales inversiones que incorporarán estos presupuestos que, aseguró, se debatirán con el resto de partidos representados en el Pleno "sin vetos, ni líneas rojas".

No obstante, preguntado por si el equipo de Gobierno estaría dispuesto a retirar alguno de los proyectos más controvertidos en pro del consenso, Manzanedo advirtió que el diálogo se plantea "para sumar y no para restar", frase de la que cabe concluir que iniciativas como el túnel de la calle Santander o ExpoBurgos serán inamovibles.

Todo apunta, pues, a que, salvo sorpresa mayúscula, máxime habida cuenta del reciente cruce de críticas en relación con la fallida subida de la tasa de basuras, las conversaciones anunciadas culminarán como han empezado, sin acuerdo entre las partes y con la cuestión de confianza como única 'salida'. Así ocurría el año pasado tras la abrupta ruptura del bipartito.

Sea como fuere, la intención de Ayala es estrenar 2026 con el presupuesto aprobado para "comenzar a ejecutarlo desde el primer momento para agilizar las inversiones previstas", tal y como explicó Manzanedo, para recordar que la cuantía total "dependerá, lógicamente, de la estimación de ingresos" en las arcas municipales, montante que, auguró, "será muy similar al de 2025". El freno a la rebaja en las Plusvalías o la supresión del incremento del citado tributo de residuos tendrán un efecto relativo en ese montante.

En conjunto, el concejal indicó que el empeño es dar forma a unas cuentas "modernas, dinámicas, ambiciosas y estratégicas para la ciudad". Con esta meta, añadía, "queremos sumar los proyectos en esta línea" que plantee la oposición: "Estamos dispuestos a escuchar abiertamente a ambas formaciones para conjugar todos los intereses en favor del futuro de Burgos, siempre, eso sí, en función de la necesaria estabilidad presupuestaria".

En concreto, Manzanedo remitía un correo electrónico a los portavoces de PSOE, Daniel de la Rosa, y de Vox, Fernando Martínez-Acitores, para solicitarles una reunión, por separado, dirigida a conocer sus aportaciones. A la espera de concretar el día y la hora, el edil 'popular' aseveró que los encuentros tendrán lugar a lo largo de esta semana. "Esta convocatoria responde a nuestro compromiso de construir ciudad desde el diálogo y la cooperación, porque entendemos que los grandes retos de Burgos requieren respuestas compartidas y este ejercicio de mano tendida", destacó, para apostillar que, en términos generales, el objetivo del documento cuyas bases ya ha esbozado el equipo de Gobierno es doble: "garantizar una gestión responsable de los recursos municipales y, a su vez, avanzar en proyectos estratégicos que mejoren la calidad de vida de los burgaleses".