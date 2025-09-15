La Junta ultima el mapa del sector textil para facilitar su acceso a apoyos

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León ultima el mapa que situará a los diseñadores y negocios vinculados con la moda de la región, con el propósito de disponer de un registro actualizado de los integrantes de un sector «muy atomizado» para canalizar de manera efectiva la información y, en consecuencia, facilitar el acceso a las distintas líneas de apoyo puestas en marcha por la Administración.

Este proyecto daba sus primeros pasos el año pasado, al calor de la alianza entre el Gobierno autonómico y la CEOE en Castilla y León, con el propósito de aunar inquietudes e iniciativas vinculadas con la moda, ámbito productivo que ronda el 5% del PIB de la comunidad.

El mapa en cuestión, que estará terminado «a finales de este año o a comienzos del próximo», aspira a identificar y localizar a autónomos, pymes o grandes industrias textiles. «Queremos que nadie se quede fuera. Esta herramienta nos permitirá que las ayudas lleguen de forma directa a cada diseñador, empresa o taller y que los profesionales del sector puedan beneficiarse de programas de internacionalización, formación o inversión en maquinaria», señaló la directora general de Comercio y Consumo, María Petit, en la presentación de la pasarela que se celebrará en la capital burgalesa los días 1 y 2 de octubre. Ese evento servirá de colofón a las actividades desarrolladas en colaboración con la patronal regional, un socio que aportaba cercanía a este empeño común y que permitía trabajar sobre el terreno en todo el territorio

Entre las medidas puestas en marcha como refuerzo del proyecto Uniendo Moda -iniciativa conjunta de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo y CEOE para promover e incentivar el espíritu empresarial y el emprendimiento en el sector textil, así como para potenciar y promocionar la industria de la moda de Castilla y León-, destacan las líneas de apoyo para acudir a ferias nacionales e internacionales, así como subvenciones de hasta 20.000 euros, destinadas a modernizar talleres o a la compra de maquinaria específica. Además, la Junta impulsaba la inscripción de numerosos artesanos -al entender que a tal categoría pertenece el sector de la moda- en el registro autonómico.

El proyecto mencionado contempla jornadas en las distintas provincias de la región y aboga por estrechar el contacto con los profesionales del ramo para conocer sus demandas. Así, propiciaba la presencia en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid de varias firmas castellanoleonesas, que al igual que en la anterior edición volverán esta semana a mostrar su trabajo en el showroom auspiciado por la Junta. Además, tres diseñadores de Castilla y León desfilarán en la capital del país. María Lafuente, Baro Lucas y Fely Campo lucirán allí los trabajos que después exhibirán en Burgos.

La Administración también promovía este año la asistencia de los diseñadores interesados en dos ferias internacionales, de la mano del Instituto para la Competitividad Empresarial, siendo París uno de los dos destinos destacados. Todas las medidas puestas en marcha, y las que llegarán en próximos ejercicios, pues esta colaboración tiene vocación de continuidad, responden a las necesidades reales del sector. A comienzos de 2025, de hecho, todas las partes implicadas mantenían una reunión con el objetivo de conocer las inquietudes de quienes se dedican a la moda y recopilar sus peticiones.