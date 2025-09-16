La Semana Cidiana crece y salta a Fuentes Blancas. Descubre todas las novedades de esta cita

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

Con la "excelencia" como bandera que ya ondea en el ocio y la cultura local diseñada por el Ayuntamiento, según asegura la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, la Semana Cidiana se expande. Crece su programación y, en paralelo, su duración, que ya rebasa los siete días que la dan nombre para tomar el sábado y domingo previos como antesala del evento. De paso aumenta su 'presencia' en la ciudad y suma Fuentes Blancas a las 27 ubicaciones concentradas en el casco histórico.

Allí, en la explanada próxima al camping, resonarán el 27 de septiembre los cascos de las tropas cidianas por primera vez en 2025. La mesnada del de Vivar desembarcará en este paraje natural en formato de feria medieval para acercar a los burgaleses, de 11 a 14.30 y de 16.30 a 19.30 horas, distintas actividades propias de la época de manera didáctica.

Plagado de novedades estará este fin de semana extra, que prolonga a nueve días la Semana Cidiana. El domingo será el turno de la primera marcha popular, impulsada por la Plataforma del Tercer Sector de Burgos. "Será una cita no competitiva, familiar, con una distancia de 3,5 kilómetros" y el importe de las inscripciones (5 euros con carácter general y 2 euros para menores de 12 años) se destinará a la entidad promotora, que para esta actividad cuenta con la coordinación de ocho de las entidades que forman parte de ella: Fundación Intras, Asociación Síndrome de Down Burgos, Grupo Social Aspanias, Asociación para la Atención de las personas Afectadas de Parálisis Cerebral y Afines de Burgos (Apace), Asociacion Las Calzadas, Asociación de Familias de Personas Sordas de Burgos (Aransbur), Autismo Burgos y Asociación Apacid. El paseo partirá a las 11 de la Plaza del Rey San Fernando.

A la misma hora, en la Llana de Afuera se prenderán las forjas para dar forma a distintas piezas de la Edad Media. El enclave se tornará herrería, con hasta cinco artesanos, de la que saldrán al cabo del día hasta dos réplicas de la Tizona, que se presentarán a las 20 horas. Mientras, distintas actividades animarán el entorno.

También en este preludio tendrá lugar la elaboración de un segundo mural cidiano en el barrio de Cortes, de la mano de Sergare. En esta ocasión, la figura de la niña del Cantar de mio Cid, "uno de los personajes más evocadores de este poema", inspirará los trazos de estos hermanos burgaleses.

A estas novedades se suman los eventos, ya conocidos aunque algunos presenten cambios, que abarrotarán la agenda los siete días posteriores, pues la Semana Cidiana se prolongará hasta el 5 de octubre. Ayala incidía en el refuerzo de la iniciativa y lo achacaba al cambio planteado en este mandato por ProBurgos en la gestión de la organización, labor que asumían de forma directa sus técnicos en lugar de adjudicárselo a una empresa, como era costumbre anteriormente, por un importe total de 200.000 euros. "Nos hemos volcado en ella", insistía la regidora.

La semana arrancará con la inauguración de dos exposiciones: 'De Jimena a Álvar Fáñez: la Vía Cidiana', que ocupará el puente de San Pablo y la dedicada a las mujeres medievales, sobre los oficios femeninos en los tiempos del Cid, que poblará el Monasterio de San Juan con esculturas a tamaño real.

El II Congreso Internacional sobre el Cid, con el título 'Rodrigo Díaz en el contexto europeo. La pluma más poderosa que la espada', organizado por la Universidad de Burgos, tendrá lugar del 30 de septiembre al 2 de octubre.

Tomará el testigo ese jueves, ya por la tarde, la inauguración del tradicional mercado medieval, cuyos 130 puestos se desplegarán por el paseo del Espolón, las plazas Mayor y del Rey San Fernando y el paseo Sierra de Atapuerca, donde se ubicarán los puestos de comida.

Una mesa redonda sobre el papel de las asociaciones en la preservación del legado cidiano protagonizará el viernes 3, seguida de la entrega del premio Burgos y el Cid, en reconocimiento precisamente a las entidades que lo mantienen.

Cerrarán la jornada los espectáculos 'Bronce y Memoria', un montaje de luz y sonido en homenaje a la estatua del Cid que podrá contemplar a las 21 horas en la plaza del Cid, y, a continuación, en el mismo lugar, el videomapping 'Forja de luz y leyenda'. Ya a las 22 horas, en el Arco de Santa María, será el turno de 'La maldición de la dama de negro'.

La alcaldesa destacó la competición de combate medieval grupal con la que arrancará el sábado en la plaza de San Juan, un "nuevo escenario" para esta actividad habitual. Este entorno, en concreto, cobra especial relevancia en esta edición de la Semana Cidiana, pues el Monasterio de San Juan también alberga en estos días las jornadas 'Burgos embrujado', que ahondan en la historia de la brujería y el folclore medieval, y varios talleres de recreación, que permitirán conocer a fondo escribanía, juegos de mesa antiguos, medicina de la época, el armamento y las cota de malla y varios oficios artesanos.

A las 12 horas partirá el gran desfile de las huestes del Cid, desde el Solar del Cid hasta el Arco de Santa María, integrado por cerca de un millar de recreacionistas de distintos puntos de España. El pregón que sirve de colofón lo pronunciará en esta ocasión el periodista y escritor Antonio Pérez Henares 'Chani', autor de 'El juglar'.

Exhibiciones, torneos y pasacalles completan la jornada, que se despedirá con el desfile de antorchas, que este año cambia de recorrido. La salida está programada a las 20.30 horas desde la Llana de Afuera y llegará a la plaza del Cid tras atravesar el casco histórico de la ciudad.

En la agenda del domingo destaca el torneo ecuestre con seis caballos que ocupará a las 13 horas el campamento a la vera del Arlanzón ubicado junto al paseo Sierra de Atapuerca. Para terminar, el espectáculo 'La visita de los ancestros' se presenta como gran cierre de la Semana Cidiana, una propuesta que aúna teatro y simbolismo para despedir las celebraciones -a las 21 horas en el Espolón- con un ambiente festivo.

Ayala aseveró que el objetivo es superar la afluencia registrada en la anterior edición, que rondó los 20.000 asistentes. Para lograrlo, intensificarán la promoción en enclaves próximos que son caladero usual de visitantes, tales como Madrid y Bilbao. En sendos 'metros' habrá cartelería para dar a conocer la cita de Burgos con su pasado.