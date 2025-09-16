Vox Burgos denuncia la paralización de la reforma de Castilfalé y de la ampliación del archivo municipal

El Palacio de Castilfalé es la sede del archivo histórico municipal y está ubicado en la calle Fernán González de Burgos.Tomás Alonso

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El grupo municipal de Vox afirma que todo lo que tiene que ver con el Archivo Municipal de Burgos languidece, mientras el equipo de Gobierno sigue anunciando "proyectos de escaparate, purpurina y marketing" con cifras millonarias.

La concejala Marta Alegría ha expuesto que después de que el equipo de Gobierno anunciara la compra de locales en la calle Federico Olmeda para ampliar el archivo, nada concreto se sabe a estas alturas del año. "Desde el PP se ignoran las necesidades reales que tienen los servicios públicos municipales", denuncia Alegría, que exige conocer cómo van los avances en relación con este proyecto que se anunció hace unos meses como la mejor solución a la falta de espacio en el Palacio de Castilfalé.

En las negociaciones para sacar adelante la modificación presupuestaria del pasado mayo, por valor de 14 millones de euros a destinar a distintas inversiones, el PP incluyó la cantidad de 2,2 millones de euros, la partida más voluminosa para un solo proyecto, para la adquisición y acondicionamiento de unos bajos en la calle Federico Olmeda, antiguamente en manos de Cajacírculo. "Nos hemos enterado hace poco que ese local necesita una obra y no tenemos ningún conocimiento sobre la situación real", asegura la edil, que forma parte del grupo municipal de Vox.

Ante esta situación, reclama al equipo de Gobierno "respuestas inmediatas" porque temen que no se ha movido ni un papel. Así, recuerda que se acordó esa ubicación en la calle Federico Olmeda, después de que el equipo de Gobierno del PP, desistiera de seguir adelante con la ampliación del Palacio de Castilfalé en el solar contiguo al histórico edificio, a pesar de que existía un proyecto fruto de un concurso urbanístico.

Alegría opina que la ciudadanía merece transparencia y resultados cuando desde el PP se planteó como la mejor ubicación, puesto que esos locales habían sido utilizados como archivo en el pasado.

Además, desde Vox, a cambio de prestar su apoyo a aquella modificación presupuestaria, se solicitó una partida de 50.000 euros para realizar inversiones de mantenimiento en el Palacio de Castilfalé. Entre otras cuestiones, hay goteras que arreglar y ventanas que no cierran, pero, como indica Alegría, el primer paso sería realizar un informe de las necesidades del inmueble, que está considerado como Bien de Interés Cultural.

Desde el grupo municipal de Vox, aseguran que tampoco ha habido avances sobre las reparaciones más urgentes, una situación que complica el trabajo de quienes prestan a diario su labor en este servicio municipal. La concejala observa que el equipo humano necesita un refuerzo porque está a punto de jubilarse una ayudante de archivo que hace funciones de archivera. "Por tanto, se quedarían sin cubrir dos puestos de trabajo de los cuatro que están reconocidos", argumenta, a la vez que indica que es urgente convocar las plazas porque no hay bolsa de ayudantes de archivo.

La preocupación de este grupo municipal se extiende también a las necesidades de digitalizar el archivo, para garantizar el acceso universal. "Necesitamos urgentemente una estrategia porque no se puede esperar más", opina.

La concejala, que cuando estaba en el equipo de Gobierno ejercía las competencias en Cultura, añade que la historia y el patrimonio, así como los trabajadores públicos merecen un respeto.