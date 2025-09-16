La marcha nórdica no para de crecer en Burgos

Publicado por Manuel Remón Burgos Creado: Actualizado:

La marcha nórdica está ganando adeptos con el paso del tiempo. Así se pone de manifiesto en la evolución de esta actividad impulsada por Gerard Gibaja, responsable de Nordika Norte, con el respaldo de Fundación Caja Rural, cuando se pusieron en funcionamiento los primeros talleres en mayo de 2021. Desde entonces, no ha dejado crecer una actividad saludable que no conoce de edades (el año pasado contaron con una mujer de 84 años entre los participantes) ni de estados de forma física, y por la que han pasado cerca de 700 personas en este tiempo.

Con el mismo espíritu, el próximo 21 de septiembre comienza el curso para la marcha nórdica, por lo que aquellos que tengan curiosidad por conocer en qué consiste este actividad pueden apuntarse en la web de la Fundación Caja Rural, tal y como explicó el director-gerente de la fundación, Germán Martínez.

Ese día es una buena oportunidad para conocer de cerca la marcha nórdica que, de forma inicial, puede parecer algo que no necesita un gran aprendizaje. Pero, como apunta Gijaba, el manejo de los dos bastones que se deben llevar requiere una técnica que hace sea más efectivo. Y lo que es más importante, evitar que se puedan producir lesiones. El responsable de Nordika Norte afirma que ve a muchos peregrinos del Camino de Santiago de los que pasan por Burgos y se lamenta de que usan mal los bastones.

Para eso están los talleres mensuales y trimestrales, con clases los lunes y los miércoles, a las 17.00 horas y a las 19.00 horas. La demanda ha hecho que este año se vaya a poner en funcionamiento un taller por las mañanas, los martes a las 10.00 horas. Se trata de clases de una hora y media de duración que da continuidad al de iniciación, que dura cerca de dos horas y media.