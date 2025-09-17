Dos atropellos en menos de una hora y un motorista herido en Burgos.

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Tres accidentes en Burgos este miércoles a lo largo de la mañana. Dos de ellos, atropellos con menos de una de diferencia entre sí. El balance: dos mujeres y un hombre heridos leves.

El primer siniestro, según confirman fuentes del 112, tuvo lugar minutos antes de las 9 de la mañana en la confluencia de la avenida del Arlanzón con la plaza del Rey. Una mujer que conducía un patinete fue atropellada por un turismo. Tras varias llamadas alertando del incidente, se movilizó a la Policía Local y Nacional. También al Sacyl, que envió una ambulancia para atender a la herida, consciente en todo momento.

Poco después, en torno a las 9:37 horas, se producía otro suceso similar. Esta vez en el cruce de la plaza Vega con la calle Miranda. Según informa el 112, una mujer de 57 años era arrollada por una furgoneta pequeña. La víctima, aunque consciente, fue atendida por los servicios sanitarios. Al lugar, como marca el protocolo, también acudió la Policía Local y Nacional.

El último accidente, a raíz de la colisión entre un turismo y una motocicleta, ocurrió a la altura del 163 de la calle Vitoria. En este caso, hubo que atender al motorista, de 29 años, al sufrir heridas en una pierna. Aparte de avisar a la Policía Nacional y Local, el Sacyl envió una UVI móvil al lugar.