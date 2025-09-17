La nueva oficina de Empleo de la calle Juan de Padilla es referencia para el 42% de los burgaleses

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

La nueva oficina de Empleo, Burgos II, acaba de abrir sus puertas, el pasado 2 de septiembre, en la calle Juan de Padilla para dar servicio a los burgaleses tras la inversión de casi dos millones de euros (1.993.000) por parte de la Junta de Castilla y León. La consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García Sánchez, ha visitado el edificio de una sola planta en el que comparten espacio el Servicio de Empleo de Castilla y León (Ecyl) y el Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe) que aportan 14 y 8 trabajadores, respectivamente, un total de 22.

Esta construcción que se ha levantado en un solar municipal es, por tanto, un ejemplo de colaboración institucional, ya que han participado en su puesta en marcha tanto el Ayuntamiento de Burgos, como la Junta de Castilla y León y el Gobierno central, representado por el subdelegado, Pedro de la Fuente. Es un edificio moderno que cumple con todos los estándares de eficiencia energética, con calificación A, y que cuenta con sistemas de aerotermia, de recuperación de calor, suministro con placas fotovoltaicas y, todo ello, en una única planta y con iluminación natural, según ha descrito la consejera. "Va a permitir un mayor confort de los trabajadores y de los usuarios en una inversión que muestra la preocupación del gobierno de Alfonso Fernández Mañueco con la prestación de servicios públicos de calidad", aseguró.

El Ecyl cuenta en la provincia de Burgos con 8 oficinas, de las cuales tres están en Burgos capital. Son de distrito único y, por tanto, los usuarios pueden acudir a cualquiera de ellas, si bien esta es la que es referencia para una mayoría importante de la población, un 42%.