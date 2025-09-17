Burgos se reafirma como "territorio innovador" de referencia con el Encuentro Tecnológico Industria 4.0

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

Burgos se reafirma como territorio innovador de la mano del Encuentro Tecnológico Industria 4.0, que celebrará los días 15 y 16 de octubre su quinta edición. La cita, más que consolidada, cuenta con el respaldo del Ayuntamiento, a través de ProBurgos, y evidencia que la ciudad tiene un "ADN industrial profundamente arraigado, moderno, sostenible y con clara vocación internacional, enmarcándose además esta fortaleza en el horizonte de la candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031", según destacó la presidenta de la sociedad y concejal Andrea Ballesteros.

El evento en cuestión, organizado por Digital Innovation Hub Industry 4.0 (Dihbu), refleja de manera clara esa "identidad". No en vano, empresas locales copan más de un tercio del contenido -un 34%, para ser exactos-, articulado como es habitual en tres ejes: la Expo Industria 2025, con 41 demostradores de 38 entidades, las Jornadas Técnicas Industrial Track 4.0, con ponentes de relevancia nacional, y el Industry 4.0 Matchmaking que este año amplía su dimensión internacional gracias al apoyo del Centro Europeo de Innovación Digital Digis3 y favorecerá encuentros bilaterales, tanto presenciales como virtuales y, en consecuencia, "conectar la oferta y la demanda" en este ámbito. Y es que, en definitiva, "de lo que trata este encuentro tecnológico no es solo de dar a conocer las mejores innovaciones que hay en digitalización industrial en España y en Europa, sino también de procurar que se genere negocio y, si es posible, con el mayor beneficio posible para nuestro territorio", detalló en la presentación del evento, la gerente de Dihbu, Belén Lanuza.

La feria se completa este año con ocho puntos informativos adicionales que brindarán "recursos e información muy interesante añadida a la que puede aportar un demostrador tecnológico en funcionamiento", añadió Lanuza, para precisar que estarán vinculados con la formación, la financiación y el trabajo en red.

En cuanto a las jornadas técnicas, la gerente de Dihbu avanzó que el programa pondrá énfasis en "tecnologías distruptivas de alto impacto" e incluirán sesiones específicas para tratar las últimas tendencias, "es decir, qué se nos viene encima desde este punto de vista en el ámbito industrial".

Servirán para arrojar luz al respecto dos mesas redondas, una centrada en redes 5G privadas aplicadas a fábricas y otra dedicada a la inteligencia artificial generativa aplicada a procesos industriales.

Varias sesiones prácticas de exposición de casos de uso reales completarán esta actividad, con industrias que relaten su experiencia de implantación tanto de los avances ya citados como de interacciones seguras humano-robot o el efecto de la digitalización en la sostenibilidad y la descarbonización del sector.

En concreto, el encuentro, explicó Lanuza al hilo, permitirá ver en acción robots colaborativos con inteligencia artificial, diseñados para garantizar la seguridad en sus interacciones con los trabajadores, así como un "sorprendente robot" cuadrúpedo autónomo, similar a un perro mecánico, que ya se está probando en labores de inspección, limpieza y reparto de piezas en fábricas. "Este sería un ejemplo claro de demostración que acerca al público la tecnología más avanzada de manera tangible", subrayó.

Destacaba también que tendrán su particular espacio en las jornadas dos proyectos emblemáticos en los que precisamente participa Dihbu, tales como Polealab, dedicado a la creación de exoesqueletos y robótica colaborativa, y el promovido por el consorcio Eagle, que se desarrolla en Burgos, donde se realizan cursos de capacitación en industria 4.0 para toda Europa, y convierten a la ciudad en un referente en formación digital.

Por su parte, Mario Pampliega, presidente de la asociación organizadora de la iniciativa, incidió en su naturaleza 'colectiva' pues surge y se mantiene gracias al apoyo de distintas entidades públicas y privadas. Así, agradecía el respaldo de ProBurgos, la Junta de Castilla y León, el Ministerio de Industria, Turismo y a la Comisión Europea, a través del mencionado Centro Europeo de Innovación. Se refirió también al apoyo de las firmas Banner, Fortinet o Rittal, con especial mención al nuevo socio de la agrupación: la Asociación Española de la Calidad (AEC). "Gracias al esfuerzo de toda la sociedad hemos logrado que el encuentro crezca y tenga cada año más éxito y repercuta en positivo en nuestro ecosistema industrial", apostilló, para concluir que con esta nueva edición Burgos y Castilla y León "reafirman su posición como polo de digitalización industrial de referencia en España, al ofrecer un espacio único para explorar tecnologías, generar alianzas y afrontar retos".