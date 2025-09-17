Detenido un joven que huyó tras fallar su coche tuneado para carreras ilegales y con matrículas robadas

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Guardia Civil detuvo en Burgos a un joven de 19 años por su implicación en varios delitos relacionados con el uso de un vehículo tuneado que portaba matrículas robadas. El coche, que presentaba modificaciones mecánicas y electrónicas, había sido detectado por una patrulla de Seguridad Ciudadana en las inmediaciones del antiguo peaje de Rubena, en la AP-1, donde fue abandonado por el conductor que se dio a la fuga a pie por un descampado.

El suceso comenzó semanas atrás, cuando una patrulla del Puesto Principal del Alfoz de Burgos localizó un turismo aparentemente averiado y detenido en plena autopista durante la madrugada. Al acercarse para prestar asistencia, los agentes observaron cómo el conductor emprendía una huida precipitada campo a través, desoyendo los reiterados requerimientos de los guardias para que se detuviera.

La inspección inicial del vehículo permitió comprobar que las placas de matrícula pertenecían a otro coche distinto. Poco después se confirmó que habían sido sustraídas horas antes en una calle de Burgos. Además, los investigadores hallaron dentro del coche alteraciones en la centralita y otros componentes que apuntaban a un incremento intencionado de su potencia.

Durante el registro, los agentes también encontraron dos garrafas de gasoil sin justificación de origen en el maletero. La combinación de estos elementos, junto con la circunstancia de que esa misma noche la Guardia Civil había disuelto varias carreras ilegales en Burgos, llevó a sospechar que el vehículo podría haber sido preparado para participar en este tipo de competiciones clandestinas.

El caso fue asumido por el Equipo de Policía Judicial del Alfoz de Burgos, que inició una investigación más profunda. Gracias a técnicas de identificación técnico-operativa y al análisis de diversas pruebas, se descubrió que el coche había sido adquirido esa misma tarde en la localidad de Medina de Pomar, sin ningún tipo de documentación ni contrato de compraventa que acreditase la operación. Esta falta de trazabilidad complicó en un primer momento el esclarecimiento del caso.

No obstante, tras una intensa labor de investigación, los agentes lograron identificar y detener al presunto autor, que ya ha sido puesto a disposición de los Juzgados de Instrucción de Burgos.