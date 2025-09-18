El Fórum Evolución Burgos, elegido mejor espacio para eventos en los Premios Eventoplus

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Fórum Evolución Burgos ha sido reconocido como el Mejor Espacio para Eventos en los Premios Eventoplus 2025, uno de los certámenes más relevantes de la industria MICE en España y Portugal. La gala, celebrada en el Madrid Arena ante más de 1.200 profesionales del sector, otorgó el Oro al auditorio burgalés, que se impuso a finalistas de gran proyección como Callao City Lights (Madrid) y el Mirador Torre Glòries (Barcelona).

El jurado valoró especialmente la versatilidad, capacidad, estética y flexibilidad del recinto, elementos que han convertido al Fórum Evolución en una referencia consolidada entre los espacios congresuales del país.

Este reconocimiento refuerza la trayectoria del Fórum Evolución como motor de desarrollo económico, cultural y profesional para Burgos. La instalación forma parte de la estrategia impulsada por la Sociedad de Promoción del Ayuntamiento de Burgos, ProBurgos, orientada a posicionar a la ciudad como destino de congresos, innovación y grandes encuentros.

Además, la distinción llega en un momento clave para los objetivos del proyecto Burgos 2031, que aspira a consolidar a la ciudad como un referente en cultura e industria en el marco de su candidatura nacional.