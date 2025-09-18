Cajaviva agota los fondos de 'Ingreso Sobresaliente' con más de 600 estudiantes premiados

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Cajaviva Caja Rural ha cerrado con éxito la campaña 'Ingreso Sobresaliente 2024-25' con la que ha premiado el rendimiento académico de alumnos de primer curso de Bachillerato y Formación Profesional de Grado Medio. Con más de 600 estudiantes beneficiarios y cerca de 650 solicitudes recibidas, la convocatoria agotó sus fondos en apenas unos meses de excelente acogida en la comunidad educativa.

El programa, que se lanzó en marzo con una comunicación directa a más de 200 centros, logró acreditar más de 3.500 calificaciones de sobresaliente. El 67% de los participantes presentó cinco o más sobresalientes, reflejando el alto nivel académico de los estudiantes implicados. El director general de Cajaviva, Ramón Sobremonte, acompañado del director de Desarrollo de Negocio de la entidad, Jorge Esteban, hicieron hincapié en la presentación de esta iniciativa en la necesidad de seguir avanzando en propuestas que retengan este talento que sale de las aulas de Burgos pero que, en demasiadas ocasiones, acaba abandonando la capital y la provincia.

La campaña tuvo presencia activa en 121 institutos de seis provincias del área de actuación de Cajaviva, con especial repercusión en Burgos, Segovia y Cantabria. Entre los centros con mayor participación destacan el IES Cardenal López de Mendoza de Burgos, con 43 estudiantes, y el Colegio Claret de Segovia, con 21.

La recompensa consistió en una ayuda económica de hasta 150 euros por estudiante, con un incentivo de 30 euros por cada sobresaliente, hasta un máximo de cinco. Esta gratificación tangible reconoció el esfuerzo y dedicación del alumnado y se tradujo en la incorporación de más de 500 jóvenes como nuevos clientes de la entidad.

Con una inversión superior a los 75.000 euros, Cajaviva ha subrayado su apuesta por la educación como eje vertebrador del desarrollo local. El programa ha servido también para estrechar la relación de la cooperativa con las familias y los docentes de su entorno.

Tras la respuesta obtenida, Cajaviva ya trabaja en la segunda edición de “Ingreso Sobresaliente” para el curso 2025/26, consolidando esta línea de acción como una de sus apuestas clave en el impulso al talento regional.