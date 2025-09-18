Cientos de personas se concentran en Burgos en apoyo al pueblo palestino y la Global Sumud Flotilla

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Cientos de personas secundaron en Burgos el llamamiento a concentrarse este jueves en apoyo al pueblo palestino. La Plaza Mayor, ocupada ya con los escenarios del festival Tribu, se transformó en un espacio de reivindicación, al que acudieron personas de todas las edades, incluso familias con niños y donde un buen número de asistentes portaban carteles, banderas y símbolos del pueblo palestino. Frente al Ayuntamiento, las voces se unieron para reclamar el fin del conflicto y respaldar a la Global Sumud Flotilla, una iniciativa internacional de solidaridad que busca visibilizar la situación en Gaza.

La cita formó parte de la jornada estatal de lucha por Palestina del 18 de septiembre, que incluyó acciones descentralizadas en centros de trabajo y manifestaciones convocadas en numerosas ciudades. En Burgos, la respuesta ciudadana permitió que el apoyo a la población civil palestina volviera a estar muy presente en la calle.