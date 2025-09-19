La medicina evolutiva se reivindica en Burgos

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

«Este es un encuentro único, algo que se sale de la norma y una simbiosis entre la rehabilitación médica y el estudio de la paleontología humana», señaló Sergio Fuertes. Médico especialista en rehabilitación reconoce que «es una iniciativa única» en la que participarán en torno a 80 profesionales médicos y del ámbito de la radiología.

Se trata de ‘Rehvolucion’, una jornada eminentemente práctica donde se produce se une el estudio de los huesos del pasado, especialidad de la paleontología que se lleva a cabo en el Laboratorio de Evolución Humana (LEH) de la Universidad de Burgos (UBU), con la medicina física y de rehabilitación de hoy. «Se trata de unas jornadas que nacieron el año pasado como una forma de entender lo que somos desde lo que fuimos y el año pasado fue muy estimulante y nos sirvió para plantear más preguntas y crear una sinergia de trabajo que continúa», señaló la profesora titular de Paleontología de la UBU e investigadora del LEH, Rebeca García.

Este año el encuentro, que se celebrará el 26 y 27 de septiembre, se centra en la pelvis. «Consideramos que es un hueso diana en nuestro cambio evolutivo en esa posición bípeda que hemos adquirido hoy en día», señaló Francés. Se trata del «hueso que más nos transforma, es el hueso que nos abre un parámetro fundamental que es el parto a lo largo de la especie y en nuestro laboratorio tenemos grandes especialistas del estudio de estos huesos y en Atapuerca contamos con el ejemplar mejor conservado de la prehistoria», remarco García.

Desde la Pelvis Elvis a las caderas de hoy en día. Se trata de un nuevo enfoque enmarcado dentro de la medicina evolucionista que «es una píldora de una medicina diferente, con la que conectamos ambos mundos de la medicina y la paleontología que genera preguntas cuyas respuestas nos sacan de duda», remarcó el Francés. Un enfoque que esperan se tenga en cuenta en los futuros estudios de Medicina en la Universidad de Burgos. «Esta línea de la medicina evolutiva que estamos mostrando junto con los médicos rehabilitadores es posible, nos ayuda a entender determinadas patologías e incluirlo en la Facultad de Medicina de la Universidad de Burgos podría ser una marca distintiva de estos estudios», añadió Rebeca García.

Las jornadas, que se llevan a cabo el viernes 26 y sábado 27 se llevan a cabo en el Aula Romeros de la Universidad de Burgos las charlas iniciales mientras que las prácticas se llevarán a cabo en la facultad de Ciencias de la Universidad de Burgos. «Como hablamos del aparato locomotor, este no es entiende desde un punto de vista estático, así que por un lado conocemos el registro fósil que hemos ido desarrollando y que se explica por parte de los paleontólogos, pero después podemos ver desde una ecografía, que es una prueba de imagen dinámica, el comportamiento de las estructuras», remarcaron.