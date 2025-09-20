Así es la hermandad de moteros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que visita Burgos

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

La hermandad de moteros Blue Iron Law Enforcement Motor Club está en Burgos celebrando su encuentro anual. Integrantes de los 10 grupos o 'capítulos' que hay en España, como se conocen dentro de la asociación, se han dado cita este fin de semana en la capital del Arlanzón y están disfrutando del patrimonio y la gastronomía local.

En total son 64 los moteros, 6 de ellos llegados desde Italia, aunque no todos han venido sobre dos ruedas, algunos por lejanía y otros porque a la vuelta a sus hogares, prevista para el domingo, da lluvia y han preferido no arriesgar. Dos de los asistentes son de Burgos, pero pertenecen al capítulo de Cantabria.

Rubén Neila, Policía Nacional que ha estado destinado en Burgos 12 años, es el artífice de este encuentro junto a Juan Carlos del Río, que fue Policía Militar y ahora conduce ambulancias. Los moteros llaman la atención por la indumentaria negra y el chaleco que les distingue como Blue Iron Lemc Spain. Todos los integrantes de este club son miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en sus distintas versiones. Así, hay Policías Nacionales, Locales, Guardia Civil, Ertzaintza y Mossos d'Esquadra, procedentes de Fuerteventura, Lanzarote, Granada, Lleida, Tarragona, Barcelona y Cantabria, entre otros puntos. De Europa, además de los agentes italianos, ha llegado alguno de Portugal.

Sus motos también dan al ojo, solo hay que pasarse por la calle Doctor Fleming de la capital burgalesa, junto al Complejo de la Evolución Humana, donde les han habilitado espacio para aparcar una treintena de vehículos. Harley Davidson, Indian, Kawasaki, Triumph, Suzuki, son algunas de las marcas que veneran estos aficionados a las dos ruedas.

Durante toda la jornada del sábado han sido muy fotografiadas por los curiosos que han pasado por el lugar. Esta tarde, a las 20.30 horas, emprenden el regreso a su hotel, en la calle Severo Ochoa, pero antes recorrerán en grupo la calle Burgense, San Pablo, plaza del Cid, calle Santander, avenida de la Paz y avenida Castilla y León.

Desde 2019 realizan un encuentro nacional de fin de semana, 'National', y este año la ciudad de Burgos ha sido la elegida. Durante estos días en la capital han visitado la Catedral, recorrido el centro histórico en el tren turístico y también se han acercado hasta el Museo de la Evolución Humana.

El viernes comenzó el 'National' con una cena en la que se aprovechó para dar la bienvenida a algún nuevo miembro a esta hermandad, que lleva con orgullo el lema 'Familia, Trabajo, Club'. «Nos gusta disfrutar, pero recordando siempre que somos una familia y oficiales de la ley», por tanto, como dice Neila, van por la carretera en sus rutas respetando las normas de seguridad del tráfico.

Foto de grupo de los Blue Iron Lemc, que visita Burgos este fin de semana.ECB

«Cualquier actitud contraria a la Ley no es bienvenida», dice la web de este Moto Club, que nació en Estados Unidos en el año 2005 y pronto llegó a Europa y España, al que se ha unido «gente maja, gente normal» de forma paulatina a lo largo de estos últimos años.

En esta cita, algunos de los participantes han podido venir con sus familias, pero otros no, aunque hacen reuniones otros fines de semana en cada capítulo en la que se encuentran con toda la familia al completo. «Esperamos que los que han venido, les haya gustado lo que han visto de Burgos y pronto quieran regresar a hacer turismo con más tiempo y tranquilidad», explica Rubén Neila.