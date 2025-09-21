Dos choques por alcance en la AP-1 en sentido Burgos provoca retenciones

Archivo - Sucesos.- Cuatro vehículos implicados en un choque por alcance en la AP-1.JCYL - Archivo

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Una doble colisión por alcance en la AP-1 en Burgos está provocando retenciones en la antigua autopista de peaje. El centro de emergencias del 1-1-2 recibía varias llamadas a las 17.44 horas en las que se informaba de dos colisiones por alcance, una de dos turismos y otra de una furgoneta y un turismo, en el kilómetro 28 de la AP-1, en Briviesca, sentido Burgos.

Se solicitó asistencia sanitaria para atender a un varón de 32 años herido leve. Se informa a Tráfico de Burgos y a Sacyl. Según informa la DGT se están produciendo retenciones en el término municipal de Revillagodos.

Herido un joven en la A-62

Por otro lado, poco antes de las 17.00 horas un joven de 27 años resultaba herido tras la salida de vía y posterior vuelco de un vehículo cuando circulaba por el kilómetro 48 de la A-62, en el término municipal de Revilla-Vallejera, sentido Valladolid.