Burgos se compromete (en imágenes) con el daño cerebral con la bicicletada de Adacebur

Imagen de la bicicletada organizada por Adacebur.TOMAS ALONSO

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La asociación Adacebur (Asociación de Daño Cerebral de Burgos), en colaboración con la asociación Princessbikes, volvió a salir a la calle para visibilizar su labor de apoyo a personas con daño cerebral sobrevenido y a sus familias, a los que ofrece orientación, información y recursos para afrontar su nueva situación.

Ya es la sexta edición de la bicicleta que organiza cada año con el objetivo de recaudar fondos para la adquisición de material neuropsicológico, fundamental para las sesiones de rehabilitación que desarrolla la asociación. A las 11.30 horas partía la marcha en bicicleta desde el paseo de la Sierra de Atapuerca, con el objetivo de recorrer ocho kilómetros, con llegada hasta el parque de Fuentes Blancas y regreso hasta el punto de partida.