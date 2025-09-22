La Policía tiene activas 6 investigaciones por denuncias de estafas amorosas

Publicado por Manuel Remón Burgos Creado: Actualizado:

La Policía tiene abiertas en la actualidad en Burgos seis investigaciones por denuncias presentadas de víctimas de las llamadas estafas amorosas, cuando delincuentes se hacen pasar por un actor famoso y llegan a persuadir de tal forma a la víctima que la prometen hasta un encuentro cara a cara, como en el último caso denunciado en Burgos. del que informó la Policía a finales del pasado mes de agosto.

Son cerca de una docena los casos que han llegado a la comisaría de Burgos a lo largo de este año. En el último, los delincuentes suplantaron en Instagram el perfil de Can Yaman, un conocido actor turco estrella de varias series turcas. También han entrado en la comisaría denuncias por delincuentes que se han hecho pasar por actores como Brad Pitt o George Clooney.

En este caso, los delincuentes contactaron con la víctima con la excusa de que formara parte del club de fans del actor, para lo que consiguieron una transferencia de 500 euros. El problema de este tipo de estafas es que la sangría de dinero a las víctimas no suele quedar ahí, ya que los delincuentes exigen más pagos para gastos de viaje a España, estancia y representación. Hasta el momento en el que la víctima se percata del engaño y decide denunciar, pero, en algunos casos, la estafa se eleva a decenas de miles de euros.

Se trata de uno de los ejemplos de los delitos a través de las nuevas tecnologías, que siguen en aumento, con una especial incidencia de las estafas a través de internet o con el apoyo de los teléfonos móviles, al ser la puerta de acceso más directa para que los delincuentes capten a sus víctimas. Los datos de la última memoria de la Fiscalía Provincial de Burgos así lo ponen de manifiesto. Durante el pasado año, el Ministerio Fiscal abrió 375 procedimientos de investigación por estafas a través de las nuevas tecnologías.

Este trabajo de la Fiscalía se ha traducido en 61 causas calificadas, así como 17 sentencias condenatorias y tres absolutorias, según la memoria de la Fiscalía. Esto supone un incremento respecto a los procedimientos del año anterior, que la memoria lo justifica en la nueva regulación del artículo 249 del Código Penal, que elimina la referencia a la cuantía de 400 euros.

Según los datos de la memoria de la Fiscalía de Burgos, se han incoado 15 asuntos por delitos de acoso, entre los que el Ministerio Fiscal destaca un caso de hostigamiento de una mujer que creó un perfil en una cuenta en una página web en la que se hizo pasar por la víctima, que trabajaba en una residencia de ancianos. A través de ese perfil falso, la acusada empezó a hacer comentarios despectivos y negativos sobre el funcionamiento del centro y de los trabajadores. Las amenazas y las coacciones con las nuevas tecnologías han motivado la activación de 25 procedimientos por parte de la Fiscalía, lo que supone un «notable incremento», según la memoria, respecto al año 2023. 11 fueron los procedimientos por corrupción de menores activados por la Fiscalía.

La memoria del año 2024 destaca 42 causas por lo que denomina delito de blanqueo de capitales imprudente, es decir, cuando el investigado no sabe o ignora que está blanqueando dinero de procedencia ilegal. Un tipo de delito que experimentado también un «notable incremento», según la Fiscalía. No obstante, advierte la memoria, a raíz de dos sentencias de Tribunal Supremo del pasado año sobre las llamadas ‘mulas’ que facilitan sus cuentas corrientes para el ingreso de dinero procedentes de actividades delictiva «se valorarán las circunstancias concurrentes en cada caso y se calificará como estafa si se prueba que el acusado ha tenido un conocimiento y participación directa en el acto defraudatorio».

La Fiscalía abrió ocho procedimientos el pasado año por delitos de extorsión a través de las nuevas tecnologías y calificó cuatro procedimientos en los que los acusados se dedicaban a intimidar a personas que accedían a una página de contactos. Colocaban anuncios falsos para ofrecer servicios sexuales ficticios. Cuando las víctimas llamaban a los teléfonos de contacto, los delincuentes conseguían su número y les llamaban exigiéndoles dinero con el pretexto de que al no haber contratado los servicios les habían hecho perder tiempo y les amenazaban con hacerles daño a ellos o a sus familiares si no les daban dinero.

En este sentido, la Fiscalía recuerda en la memoria que «la ingeniería social y los fraudes online son cada vez más comunes en la era digital en la que vivimos», y reflexiona sobre la presencia de «una amplia gama de delitos de estafa», a través de delitos que afectan a un gran número de personas a la vez. Y pone el foco en las plataformas de inversiones falsas, «sitios web, aplicaciones móviles u otros medios digitales fraudulentos que se hacen pasar por empresas de inversión legítimas con el fin de estafar a los usuarios». Estas plataformas «prometen alta rentabilidad y utilizan técnicas de persuasión para convencer a las personas de invertir su dinero en ellas». También destaca que los servicios de mensajería SMS son una puerta peligrosa para la entrada de estafas.

La Fiscalía hace mención a estafas en las que los delincuentes suplantan «a organismos públicos con el fin de defraudar». Y recuerda el caso de estafa reciente, la de la Dirección General de Tráfico, que «puso al descubierto más de 34 millones de datos de conductores, o las estafas piramidales, que han causado perjuicio a una pluralidad de personas».