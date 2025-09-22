Sorprendido en Burgos con 8 gramos de cocaína tras una infracción de tráfico

La Policía Local localiza un patinete robado en un bar de la calle Santa Clara.TOMÁS ALONSO

La Policía Local de Burgos ha detenido a un hombre de 23 años acusado de un delito contra la salud pública, después del que el pasado lunes, 15 de septiembre, le sorprendieran en posesión de 8,33 gramos de cocaína.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 21.30 horas, cuando una patrulla observó en la calle Diego Laínez la infracción de un conductor que circulaba por la zona.

Tras darle el alto, los agentes se percataron de que el interior del vehículo desprendía un fuerte olor a marihuana, motivo por el que realizaron un registro al conductor y su acompañante.

A uno de ellos, un hombre de 23 años, se le localizaron dos teléfonos móviles y 927 euros, así como 25 dosis de sustancia pulverulenta compatible con cocaína, que arrojó el peso anteriormente citado. La droga se encontraba distribuida para su venta.

Ante tales hechos, los agentes procedieron a su detención por un delito contra la salud pública.