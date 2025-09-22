La imagen de Burgos como plató de cine empieza a despegar

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

Los Javis y Penélope Cruz. Antonio de la Torre y David F. Sañudo. Blanca Suárez y Manuel Ríos San Martín. O los italianos Gennaro Nunziante y Luca Medici. Actores y directores que han tenido un papel en el despegue de la Burgos Film Comissión del último medio año. El objetivo de la entidad es «busca posicionar a Burgos como un lugar de referencia para el sector audiovisual en España y en Europa», explicó la presidenta de la Sociedad de Promoción ProBurgos, Andrea Ballesteros.

Los actores y directores que enumeramos arriba están implicados en cuatro proyectos que o ya han visto la luz. Entre los últimos está 'La huella del mal' que Manuel Ríos San Martín, Blanca Suárez y Daniel Grao grabaron entre el Sistema Atapuerca y el Desfiladero de la Yecla. Entre las que se verán en los cines españoles en 2026 está la que rodaron este verano en Castil de Carrias Los Javis. Se traba de 'La bola negra' que cuenta con Guitarricadelafuente, Miguel Bernardeau, Carlos González, Lola Dueñas y Penélope Cruz entre los protagonistas de la cinta. Se rueda entre Belorado y Castrojeriz la película italiana 'El Buen Camino' y entre las producciones cinematográficas en montaje está 'El sacamantecas' la historia de David Pérez Sañudo que se grabó en el entorno de Lerma y Santa María de Rioseco entre otros emplazamientos.