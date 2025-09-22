La Isabel I recibe un 20% más de nuevos alumnos, con Latinoamérica y la 'tecnopedagogía' en el horizonte

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

Un nuevo curso, una nueva oportunidad de acumular razones para presumir. Con este espíritu encara un año más el inicio de la actividad la Universidad Isabel I, que mantiene el aumento de alumnos de nuevo ingreso en torno al 20%, lo que implica unos 500 estudiantes más que los recibidos por primera vez en 2024. Este incremento se acompaña también de un descenso en la tasa de abandono, que ya era la más baja entre los centros online españoles.

En tal auge "de dos dígitos" sostenido en el tiempo hizo hincapié precisamente el rector de la Universidad Isabel I, Alberto Gómez Barahona, en su discurso de apertura, que recorrió otros hitos presentes y futuros de notable relevancia.

Y es que la Isabel I mira a un futuro prometedor desde un presente ilusionante, recogidos los frutos del "enorme esfuerzo" de quienes forman parte de un proyecto (664 docentes e investigadores y 141 trabajadores en el área administrativa) que "genera riqueza y promueve la retención y atracción del talento" a Burgos y Castilla y León.

Así, con 8.000 alumnos en la actualidad (5.500 de grado y 2.500 de títulos propios) y más que cumplida la hoja de ruta, Gómez Barahona daba por cerrada la fase de "nacimiento" de la Universidad I para afrontar una etapa de "crecimiento y expansión" que requerirá la elaboración de un nuevo plan estratégico. "Será una prioridad este curso y se articulará en cuatro ejes fundamentales", precisó.

En primer lugar, el documento estará marcado por la integración de la institución burgalesa en el Grupo iLERNA, "alianza que abre nuevas posibilidades de desarrollo" y dispara los datos de alcance, pues en conjunto sus miembros superan los 50.000 estudiantes. Enlaza este paso con el segundo pilar del ambicioso plan a diseñar: el vínculo entre la Formación Profesional y los estudios universitarios, un aspecto "a cuidar" que dará lugar a "verticales sectoriales de educación que intentaremos convertir en referentes" tanto en España como en el extranjero. Y es que "el proceso de internacionalización" será crucial en esta fase y por esa razón pasa a convertirse en el tercer eje estratégico, con la mirada puesta, en particular, en Latinoamérica.

El listado lo completa un reto "que afecta a todas las universidades", como es el desarrollo de un modelo "tecnopedagógico" ajustado a las necesidades reales, que permita integrar en el día a día formativo herramientas emergentes "como la inteligencia artificial generativa"

Nuevas titulaciones

De vuelta al presente, entre las principales novedades académicas del curso recién estrenado, Gómez Barahona destacó la implantación del nuevo plan de estudios en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en modalidad semipresencial. "La demanda ha sido tan alta que todas las plazas ofertadas se han agotado. Algo similar ha ocurrido con el nuevo máster en Psicopedagogía y con el programa de Doctorado en Seguridad y Defensa, que también ha completado su matrícula en poco tiempo", detallaba, para explicar que, dentro del máster en Formación del Profesorado, la Isabel I incorpora dos nuevas modalidades "que han tenido igualmente una gran aceptación".

En el ámbito laboral, el crecimiento sostenido en alumnado se acompaña con un refuerzo en el personal, que además destaca por su juventud. La edad media del profesorado es de 42 años, una de las más bajas del sistema universitario español.

Con más de 15 grados, 20 másteres y una amplia oferta de títulos propios, también la oferta educativa se refuerza sin parar. El próximo 30 de septiembre la Isabel I presentará tres nuevas propuestas para su verificación: Biotecnología, Fisioterapia y Marketing, Publicidad y Relaciones Públicas. Si logran el visto bueno, se pondrán en marcha el próximo curso.

En cuanto a infraestructuras, la institución mantiene su intención de ampliar sus espacios mediante la rehabilitación de parte del ala oeste de su sede en Burgos. Aunque el proceso de licitación y construcción es largo, Gómez Barahona estimó que "las obras podrían comenzar en 2026".

Buena sintonía con la UBU

En su intervención ante un auditorio a rebosar de autoridades locales, el rector de la Universidad Isabel I quiso detenerse en la relación que esta entidad tiene con la Universidad de Burgos, cuyo máximo responsable, José Miguel García, se encontraba en el patio de butacas. Puso el acento en el ritmo de crecimiento de ambas, con el número de alumnos al alza. "Los datos desmienten a los agoreros que cuando comenzamos decían que íbamos a hacernos competencia", destacó, para concluir que, a la postre, lo que ha ocurrido en este tiempo es que "sumando fuerzas hemos creado una ciudad universitaria referente que en conjunto supera los 50 grados y los 50 másteres y aporta en total 15.000 alumnos al sistema universitario de Castilla y León".

En definitiva, una alianza que da pie a "un verdadero 'hub' de conocimiento" que, además, despierta el interés más allá del territorio. En concreto, Gómez Barahona subrayó el volumen de alumnos de fuera de la región que cursan sus estudios en estos centros, un 40% en la UBU y hasta un 88% en la Isabel I.