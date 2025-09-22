Aguas de Burgos participa como ponente invitado en el Spain Smart Water Summit 2025

Muestra de los equipos que incorpora la empresa Acciona para los trabajos de Aguas en Burgos.TOMÁS ALONSO

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Sociedad Municipal Aguas de Burgos formará parte del panel de ponentes invitados en el Spain Smart Water Summit 2025, el principal foro nacional sobre innovación en la gestión del agua urbana, que se celebrará del 23 al 25 de septiembre en el Hotel Meliá Avenida América de Madrid.

Este encuentro, ya consolidado como un espacio de referencia para el sector, pone en valor el papel de las utilities como protagonistas de la transformación digital del ciclo integral del agua.

La cita reunirá a operadores, administraciones públicas y empresas tecnológicas con el objetivo de compartir experiencias, estrategias y proyectos que marcan el futuro de la gestión del agua en España.

En esta edición, Aguas de Burgos presentará los avances de su modelo de gestión y sus iniciativas de digitalización, reforzando así su apuesta por la innovación y la sostenibilidad.

La participación incluirá dos ponencias, una de Miriam Fernández Lara, directora técnica de Aguas de Burgos, que abordará los retos de la reducción del Agua No Registrada (ANR) y las soluciones aplicadas al control de fugas, y una segunda de Antonio García Pastrana, gerente de la Sociedad Municipal, que expondrá los detalles y resultados del Proyecto de Digitalización del Ciclo del Agua en Burgos, un ejemplo de buenas prácticas en la aplicación de nuevas tecnologías al servicio público.

La intervención en el Spain Smart Water Summit supone además una oportunidad para compartir con la comunidad profesional la experiencia acumulada en Burgos y su visión de futuro, consolidando a la sociedad municipal como un referente en la gestión avanzada del agua.

Cabe destacar que, recientemente, Aguas de Burgos ha sido reconocida por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) con un premio a su proyecto de digitalización del ciclo del agua, un galardón que refrenda el compromiso y el trabajo de la entidad en la mejora continua del servicio a la ciudadanía.

Con su participación en el Spain Smart Water Summit 2025, Aguas de Burgos reafirma su papel como actor clave en el proceso de modernización y digitalización del sector del agua urbana en España.