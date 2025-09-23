El Morcilla Conf. cumple una década con la mirada puesta en las vanguardias

Publicado por Manuel Remón Burgos Creado: Actualizado:

El Morcilla Conf,. uno de los eventos de referencia en Castilla y León en tecnología, cumple diez años con el foco puesto en las vanguardias de un ámbito que está en constante cambio. Un encuentro "muy de primer nivel", según la alcaldesa, Cristina Ayala, que se reunió con los organizadores del evento en la Alcaldía.

El encuentro, que cuenta también con la colaboración de la Universidad Isabel I, se celebrará este viernes 26 de septiembre en el edificio Nexo, con una mesa redonda, mientras que la Universidad Isabel I acogerá la jornada completa del sábado 27 de septiembre. La celebración del décimo aniversario también coincide con un incremento del número de participantes, que suele tener una media de 500, y en la edición de este año alcanzará los 600.

La iniciativa de los ingenieros burgaleses busca traer siempre a los mejores ponentes en todas las materias a debate. Según explicó, Javier López, uno de los organizadores del encuentro, "este año hemos traído a lo mejor en cada una de las materias". Así, cuando se hable de ciberseguridad "vamos a traer a oficiales del mando de ciberdefensa en Madrid, van a venir para explicarnos cómo intentan defender a España de cualquier ataque". En el caso de la neurociencia, se contará con la presencia de una doctora líder en visión artificial que "nos explican cómo hasta modifica ratones para que puedan ver cuando son ciegos, o sea, unas cosas que trascienden la ingeniería informática". Además, vendrán expertos que trabajan en Nueva York que están trabajando "mano a mano" con la computación cuántica, que "muchas hablamos de ella y no sabemos ni siquiera lo que es". En este sentido, López adelantó que "vamos a traer de las pocas personas en España que pueden hablar realmente de qué es la computación cuántica y qué cosas han funcionado y cuáles son ciencia ficción".

Otra de las cuestiones que se tratarán en el encuentro será cómo se vende la tecnología porque "siempre hablamos de hacer tecnología pero pocas veces los informáticos hablamos de cómo se consigue vender tecnología". Contarán con la presencia de un exdirectivo de Microsoft que en la actualidad es socio de Deloitte y que "ha vendido tecnología a todos los niveles".