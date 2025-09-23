Artistas locales giran (de nuevo) por la provincia de la mano de Música Viva

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

La provincia de Burgos se consolida como escenario ideal para la promoción de la cultura local de la mano de la iniciativa Música Viva, un ciclo de conciertos que aspira a dar visibilidad al talento joven, fortalecer el tejido cultural y acercar la música a todos los rincones del territorio. A todos, también a los pequeños pueblos. Comenzó el año pasado su expansión más allá de la capital y, dado el éxito, repite. En ese afán, la asociación Burgos es Música, impulsora de esta actividad, se topaba con la Diputación de Burgos y Caja Viva Caja Rural, expertas ambas en colaboración público-privada en el desarrollo cultural, social y económico del territorio.

Apuntalado este importante respaldo, plasmado además en un convenio de colaboración, se daba a conocer el calendario de esta segunda edición de Música Viva en la provincia. Siete artistas locales sonarán en siete fechas, entre octubre y noviembre, en siete municipios, cuyos alcaldes recogían el guante lanzado antes del verano por el Instituto de Deporte y Juventud a las localidades de menos de 20.000 habitantes.

Así, Mario Andreu abrirá la ronda el 4 de octubre en Sasamón y el 11 Ángels tomará el testigo en Villasur de Herreros. Peio Garmilla tocará el 25 de octubre en Briviesca y la banda Mamut Maentra hará lo propio el 8 de noviembre en Palacios de la Sierra. El mismo día Luna Club sonará en Roa de Duero. El 15 de noviembre será el turno de Barbacana en Buniel y Marcos Gallo, que amenizaba la presentación, pondrá el broche el 22 de noviembre en Belorado.

En rueda de prensa, el director general de Caja Viva Caja Rural, Ramón Sobremonte, recordó que el origen de Música Viva se remonta a los meses posteriores a la pandemia. Con las restricciones todavía presentes, se organizó un primer concierto en Burgos que se convirtió en símbolo de esperanza y recuperación cultural. "Lo que comenzó como un gesto valiente en un momento de incertidumbre, se ha transformado en un ciclo estable y en expansión, que todos coincidimos en que no podía quedarse solo en la capital", añadía.

Por su parte, Dani Guantes, músico y organizador, destacó que uno de los propósitos principales del programa es dar protagonismo a los artistas locales: jóvenes cantautores, intérpretes y grupos de Burgos tienen la oportunidad de subirse al escenario y proyectar su trabajo ante públicos diversos. "Este apoyo no se limita únicamente a la música en directo: el ciclo contribuye a que los artistas desarrollen sus proyectos profesionales, se animen a hacer algo chulo, a producir videoclips, a organizar sesiones fotográficas o grabaciones", en definitiva, una cadena de valor que incluye también a técnicos de sonido, fotógrafos y otros profesionales culturales.

El presidente de la Diputación de Burgos, Borja Suárez, aprovechó la presentación para subrayar que proteger y promover el patrimonio cultural, especialmente el musical, forma parte del compromiso de la institución que lidera con el territorio. "Ayudamos a nuestros artistas, asociaciones culturales, entidades locales, compañías de teatro y músicos burgaleses, que incorporamos en un amplio catálogo para que los pueblos, durante sus fiestas y celebraciones, cuenten con ellos", explicaba, para remarcar la "altísima calidad" de todos ellos.

Sobre el ciclo en concreto, Suárez señalaba que "se organiza porque creemos que es necesario: la música y la cultura en Burgos son uno de nuestros patrimonios más fervientes y cuidados, algo que el público quiere y valora".

En la misma línea, Sobremonte hizo también hincapié en que Caja Viva Caja Rural no solo aporta recursos económicos, sino también un respaldo firme a la idea de que la cultura es motor de desarrollo comunitario. La entidad mantiene una larga trayectoria de colaboración con la Diputación en proyectos culturales y deportivos, como la Vuelta Ciclista Burgos, tanto femenina como masculina. En concreto, en el marco del convenio renovado en 2025, junto al ciclo Música Viva, se impulsa también un programa de marcha nórdica, que promueve hábitos de vida saludables y pone en valor el entorno natural privilegiado de la provincia.