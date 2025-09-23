Las obras de los dos últimos tramos del bulevar podrían coincidir durante unas semanas

Así avanzan los trabajos en el tramo en obras, que ha supuesto una inversión de 2,8 millones de euros.SANTI OTERO

Los trabajos de ampliación del bulevar hacia el barrio del Pilar y los de reurbanización del tramo ‘low cost’, entre las calles Gumiel de Izán, y la nueva rotonda ‘a la holandesa’, podrían coincidir durante unas semanas, dado que el plazo final de la primera es el 20 de diciembre y la segunda se acaba de adjudicar.

El concejal de Urbanismo, Juan Manuel Manso, explicó que se prevé firmar el contrato con la empresa que se ha llevado la licitación, Jacinto Lázaro, durante el mes de octubre y en cuanto se firme el acta de replanteo en esas semanas siguientes se darán por comenzados los trabajos en la recta final del año, justo cuando debe acabar la otra actuación.

La ampliación del plazo de las obras que van hacia el barrio del Pilar está pendiente de la plantación de casi 500 árboles y arbustos que darán ese aspecto verde a esa parte del bulevar, igual que en el resto del trazado. El resto está muy avanzado y de hecho se preveía abrir la parte que conecta con la calle Villadiego a lo largo del mes de septiembre.

En cuanto a los pormenores de la adjudicación del tramo ‘low cost’, que se ejecutó en tiempos de Javier Lacalle como alcalde, y que no incluye carril bici, unas aceras al estilo del resto del bulevar (diseñado por Herzog y de Meuron), Manso explicó que las obras saldrán por 3.022.736 euros, con el IVA incluido, lo que supone una baja sobre el precio de licitación de un 22,14%.

Esta actuación, que cuenta con aportación económica de la Junta (650.000 euros), tiene un plazo de obra de 10 meses. La mejora urbanística permitirá que todo el bulevar disponga de carril bici. Además, se instalarán la misma iluminación en lágrima en todo el trazado.