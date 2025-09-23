El Correo de Burgos

Buscan a un joven de 27 años desaparecido en Burgos el día 18 de septiembre

Imagen del joven al que se busca en Burgos.

Imagen del joven al que se busca en Burgos.SOSDESAPARECIDOS

Publicado por
Europa Press
Burgos

Creado:

Actualizado:

En:

Un joven de 27 años ha desaparecido en Burgos el día 18 de septiembre y se pide la colaboración para encontrarlo, según la Asociación SOSdesaparecidos.

El joven, Brando Nicolás G, mide 1,78 de estatura, es de complexión delgada, tiene pelo negro y corto y vestía pantalón y zapatillas negras, según la información que la Asociación ha publicado en su perfil de la red social 'X' (@sosdesparecido).

Así, solicitan a quien pueda tener alguna información sobre su paradero que se ponga en contacto telefónico con el número 868286726.

tracking