Buscan a un joven de 27 años desaparecido en Burgos el día 18 de septiembre

Imagen del joven al que se busca en Burgos.SOSDESAPARECIDOS

Publicado por Europa Press Burgos Creado: Actualizado:

Un joven de 27 años ha desaparecido en Burgos el día 18 de septiembre y se pide la colaboración para encontrarlo, según la Asociación SOSdesaparecidos.

El joven, Brando Nicolás G, mide 1,78 de estatura, es de complexión delgada, tiene pelo negro y corto y vestía pantalón y zapatillas negras, según la información que la Asociación ha publicado en su perfil de la red social 'X' (@sosdesparecido).

Así, solicitan a quien pueda tener alguna información sobre su paradero que se ponga en contacto telefónico con el número 868286726.