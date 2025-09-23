Roba y destroza un coche en Burgos tras estar de fiesta toda la noche

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Creado: Actualizado:

Efectivos de la Guardia Civil pusieron a disposición judicial a un varón de 20 años de edad como presunto autor de un delito de robo y uso de vehículo ocurrido tras las fiestas patronales de una localidad de Las Merindades, según informaron fuentes de la Subdelegación del Gobierno.

Los hechos tuvieron lugar hace escasos días, cuando la propietaria del turismo denunció que, al despertarse, éste ya no se encontraba en el lugar en el que había sido estacionado. Las primeras actuaciones policiales desarrolladas a continuación, permitieron conocer que el vehículo había sido visto circulando a primera hora de la mañana en las inmediaciones, conducido por una persona cuya identidad era por el momento desconocida.

Sin embargo, gracias a esta información, una patrulla del Puesto de Espinosa de los Monteros que se encontraba realizando labores preventivas de seguridad ciudadana por la zona, acabaría localizando horas después un coche abandonado a unos 3 kilómetros del lugar de los hechos. Pese a presentar numerosos e importantes desperfectos, los agentes, tras realizar todas las comprobaciones pertinentes, pudieron constatar de manera fehaciente que se trataba del turismo sustraído esa misma mañana.

Con este hallazgo, el Puesto de la Guardia Civil de Quincoces de Yuso inició una exhaustiva investigación encaminada a identificar al autor de los hechos, que dio como resultado, en un breve espacio de tiempo, la vinculación de un varón con el lugar, fecha y hora del suceso. Esto, sumado a las numerosas pesquisas complementarias llevadas a cabo en distintos puntos de la comarca, hizo que los investigadores consiguieran identificar plenamente al presunto responsable, que fue finalmente localizado en la provincia de Vizcaya y que ya fue puesto a disposición, junto con las diligencias instruidas, de los Juzgados de Instrucción de Villarcayo.

Con esta actuación, la Guardia Civil logró esclarecer los hechos y recuperar el vehículo sustraído, reforzando así su compromiso con la seguridad ciudadana y con la respuesta eficaz ante los delitos patrimoniales.