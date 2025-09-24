Transportes continuará con las obras del nuevo acceso por carretera al aeropuerto de Burgos hasta el 3 de octubre

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible lleva a cabo las obras complementarias del nuevo acceso al aeropuerto de Burgos en la glorieta situada en el kilómetro 107,600 de la carretera N-120, con el objetivo de mejorar la seguridad de los vehículos que accedan al aeropuerto. Estos trabajos, que obligarán a cortes de tráficos hasta el 3 de octubre, cuentan con un presupuesto de un millón de euros de euros (IVA incluido).

La iniciativa está incluida en el programa de conservación y mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado, en el que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha invertido más de 430 millones de euros desde 2018 en Burgos, según informaron hoy fuentes de la Subdelegación del Gobierno.

Las labores incluyen la modificación de la rasante y los peraltes de la glorieta, donde se unen la autovía A-1 con las carreteras N-120 y BU-12, y el trazado de los accesos, con la mejora de los radios y anchos de los ramales. También incluye la mejora del drenaje y de las condiciones de visibilidad, con la colocación de un nuevo alumbrado perimetral.

Con motivo de estos trabajos, se producirán cortes de tráfico que se realizarán desde el miércoles 24 de septiembre hasta, previsiblemente, el próximo viernes, 3 de octubre, y durante los fines de semana no habrá restricciones al tráfico. Se producirán cortes de tráfico en el tramo norte de la glorieta y en los ramales que en él confluyen y estará cortado el ramal de salida desde la A1 en la calzada sentido Madrid para tomar el destino Logroño y el de entrada a la A-1 sentido Irún desde la glorieta.

Se mantendrá el tráfico de la N-120 con un carril para cada sentido de circulación por el tramo de la calzada sur de la glorieta, para los itinerarios Burgos-Logroño y Logroño-Burgos; y será posible transitar por los ramales de salida directa desde la calzada sentido Irún de la A-1 a la N-120 sentido Logroño, así como el de entrada directa desde Burgos por la N-120 hacia la calzada sentido Madrid de la A-1.

En los paneles de señalización variable próximos al enlace, se informará de los desvíos alternativos. El desvío mantiene el acceso al Barrio de Castañares (Burgos) y al Aeropuerto de Burgos por la carretera BU-12, regulándose este último tráfico mediante señalistas.

El Ministerio recomienda que el resto del tráfico emplee otras alternativas. Así, para el tráfico de corto recorrido de vehículos ligeros, a través de las carreteras BU-800 y BU-V-8001, por las localidades de Cardeñajimeno y Castrillo del Val. Mientras que para el tráfico de largo recorrido, se recomienda utilizar itinerarios alternativos por AP-1 y AP-68 o N 232. Para el acceso al barrio de la Ventilla desde la A-1 viniendo desde el norte, se recomienda hacerlo por la calle Vitoria puesto que no podrá realizarse por la glorieta del aeropuerto, y tampoco podrán desde este origen acceder a Castañares y al Aeropuerto, por el mismo motivo.