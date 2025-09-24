Ignacio San Millán representará a FAE en la Junta Directiva de CEOE

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La representación empresarial de Burgos da un paso adelante en el escenario nacional con la entrada de Ignacio San Millán en la Junta Directiva de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). Su integración se ha hecho efectiva esta mañana durante la reunión conjunta de la Junta Directiva y el Comité Ejecutivo celebrada en la sede madrileña de la organización que lidera Antonio Garamendi.

San Millán, elegido presidente de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE) el pasado viernes, se suma así al máximo órgano de decisión empresarial del país. Desde su nueva posición, será el encargado de trasladar las preocupaciones y propuestas del tejido económico burgalés dentro de una plataforma que agrupa a más de dos millones de empresas y autónomos de toda España.

El empresario, vinculado al sector de la logística, considera clave que la voz de Burgos esté presente en los espacios donde se definen las grandes líneas de acción para el mundo empresarial. “Es fundamental que Burgos mantenga presencia en los foros donde se toman decisiones que afectan al conjunto del empresariado español. Mi objetivo es trasladar la realidad de nuestras empresas y defender un marco que favorezca la inversión y el empleo”, ha afirmado San Millán tras su incorporación.

La presencia de FAE en la Junta Directiva de CEOE refuerza el peso institucional de la patronal burgalesa y amplía su capacidad para intervenir en debates estratégicos que afectan al conjunto del tejido productivo. Con este nuevo rol, la organización se posiciona con más fuerza en el ámbito nacional, en un momento donde la interlocución entre el mundo empresarial y las administraciones resulta decisiva para el impulso económico.