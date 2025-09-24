Marcha por la Diabetes en Burgos: pruebas gratuitas de glucemia y actividades en el Paseo Sierra de Atapuerca

Publicado por Europa Press Burgos Creado: Actualizado:

La Asociación de Diabéticos de Burgos ha organizado este domingo, 28 de septiembre, la segunda Marcha Solidaria por la Diabetes con el objetivo de "dar a conocer esta enfermedad, sus tipos y concienciar a la población a que se someta a pruebas, ya que hay un alto porcentaje que desconoce tenerla".

Así lo han expresado el presidente de la asociación, Mariano Cerdán, y la trabajadora Social María Suárez que han apuntado que un "alto porcentaje" de la población desconoce en qué consiste, para añadir que la persona que la sufre puede llevar "una vida normal, controlada con la medicación adecuada".

Cerdán ha recordado que la diabetes es una patología para la que no hay "cura" y ha descrito los diferentes tipos de diabetes. "La llamada diabetes tipo uno que se trata con insulina y que es autoinmune. En Burgos hay 1.600 afectados. La de tipo dos que se conoce como enfermedad silenciosa y tiene en Burgos a 25.000 pacientes. y luego otras minoritarias", ha detallado para insistir en la necesidad de llevar a cabo tareas de prevención y hacerse controles.

Por eso, al inicio de la marcha, dos enfermeras voluntarias, van a someter a pruebas de glucemia a aquellas personas que quieran conocer su estado.

El concejal de Sanidad, Carlos Niño, ha acompañado a los representantes de la asociación y ha recalcado la "importancia" de este acto que pretende dar "visibilidad a esta enfermedad en muchos casos silenciosa". El edil ha apuntado que la marcha empezará a las 11.45 horas con salida en el Paseo de la Sierra de Atapuerca.

El año pasado, en la primera marcha, se vendieron 840 dorsales. Este año la intención es "repetir la cifra e incluso superarla", a pesar de que coincida con otra marcha, la Cidiana, que también se desarrolla prácticamente por los mismos lugares a la misma hora. Los dorsales se venden al precio de cinco euros y se pueden comprar en la Asociación, en Deportes Manzanedo y en Decathlon.

La marcha va a discurrir por paseo Sierra de Atapuerca, Puente de la Evolución, calle Vitoria, plaza del Rey, avenida de Cantabria, glorieta de Bilbao, avenida de la Paz, plaza de España, San Lesmes, calle Vitoria, espolón, puente de Santa María, calle Valladolid y regreso a paseo Sierra de Atapuerca.

Un grupo de zumba estará en todo momento animando el ambiente. Además, al finalizar la marcha se habrá un sorteo de regalos en el que colabora una veintena de empresas.