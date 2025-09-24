Fundación Hospitalarias Burgos, primer centro de la provincia acreditado como Libre de Sujeciones

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

Fundación Hospitalarias Burgos recibió hoy la acreditación como Centro Libre de Sujeciones, otorgada por la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA), convirtiéndose en el primer centro de la provincia en alcanzar esta certificación y uno de los pocos reconocidos en Castilla y León dentro del programa ‘Desatar al anciano y al enfermo de Alzheimer’.

El acto ha contado con la presencia del director gerente de Fundación Hospitalarias Burgos, Javier Arellano; la gerente de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León, Esperanza Vázquez Boyero; y el presidente de CEOMA, José Luis Fernández Santillana, encargado de entregar la acreditación.

Este reconocimiento acredita el compromiso del centro con un modelo de atención libre de sujeciones físicas, que busca dignificar la vida de las personas mayores y mejorar su bienestar. Según explicó Javier Arellano, se trata no solo de “una atención basada en la dignidad y el respeto a la persona, algo que forma parte de la identidad del centro, sino también de un importante esfuerzo de profesionales y familias por adaptarse a la normativa vigente”.

Tras la entrega, se celebró la I Jornada de Buenas Prácticas en la atención a personas mayores, que reunió a referentes nacionales en geriatría y psicogeriatría como Antonio A. Burgueño Torijano, director médico del programa de CEOMA, y Manuel Sánchez Pérez, presidente de la Sociedad Española de Psicogeriatría.

Con esta acreditación, Fundación Hospitalarias Burgos se suma al reconocimiento obtenido en 2023 por Fundación Hospitalarias Palencia, primer centro en Castilla y León y único hasta la fecha en alcanzar el nivel Oro como Centro Libre de Sujeciones, consolidando así un modelo asistencial innovador y centrado en la persona.