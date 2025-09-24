Más de un centenar de empresas e instituciones participarán en la IV Feria de Empleo, Innovación y Emprendimiento ‘Burgos Emplea 2025’

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

Un total de 113 empresas e instituciones se darán cita el próximo martes, 30 de septiembre, en el Fórum Evolución de la capital burgalesa en el marco de la cuarta edición de la Feria de Empleo, Innovación y Emprendimiento ‘Burgos Emplea 2025’, que presentarán más de 600 ofertas de trabajo, que contemplan todos los perfiles laborales.

Así lo puso hoy de manifiesto el presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Burgos, Antonio Méndez Pozo, durante la presentación de esta iniciativa, acompañado por la gerente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León (Ecyl) en Burgos, María Nieves Muriel Gil; así como por el delegado territorial de la Junta en Burgos, Roberto Saiz Alonso.

Organizada por la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Burgos, en colaboración con el Servicio Público de Empleo de Castilla y León (Ecyl), tiene como objetivo la intermediación efectiva entre empresas y demandantes de empleo para lograr la inserción laboral en todos los sectores de la economía burgalesa.

En esta línea, Méndez Pozo señaló que este evento se ha consolidado como “un punto de encuentro clave entre el talento en la empresa y la innovación”. Así, destacó que entre los empleos que se están demandando y que estas empresas que van a asistir van a poder ofrecer son el de técnico de mantenimiento polivalente, operario de producción y montaje, profesionales de la construcción, carretillero, personal de limpieza, administrativa, atención al cliente, mecánica de automoción y programadores y desarrolladores informáticos. “A ver si conseguimos que se puedan cubrir todos ellos”, deseó.

Asimismo, resaltó el compromiso del tejido empresarial con el desarrollo económico y social de esta provincia y subrayó que como presidente de la Cámara de Comercio es “un orgullo” que realmente la provincia burgalesa “esté en la posición que estamos, que sigamos peleando cada día por mejorar nuestra posición y no cabe duda que eso pasa por ofertar las necesidades que tenemos y lograr que podamos cubrirlas de la mejor manera posible”.

“Esto hay que enseñarlo y por eso es por lo que vamos a estas ferias, que ya la experiencia nos va diciendo que son exitosas y estamos muy contentos”, exclamó Méndez Pozo, al tiempo que recordó que es un formato que se hace en cada una de las 14 Cámaras de Castilla y León con “un gran éxito”.

Además, manifestó que este año “se da un paso más”, enseñando “un programa especial pensando para las empresas, atendiendo a sus necesidades reales, en un contexto donde muchas no logran encontrar perfiles adaptados a sus exigencias”. “Apostamos no solo por la conexión entre la oferta y demanda que siguen siendo clave, sino también por la vitamina de la innovación y por el impulso al emprendimiento, convencidos de que necesitamos más emprendedores en Burgos para construir un futuro más dinámico”, subrayó.

En este punto, incluyó a los inmigrantes que llegan a esta provincia y apostó por la necesidad de “ayudar a todo el que viene” y por “dar una vuelta profunda y ver cómo consolidamos la llegada de los inmigrantes”. “Hay que sentarse para dejarse en paz de grandes titulares”, exclamó. “Es una feria completa, útil y transformadora”, apostilló.

“Mayor visibilidad” a las empresas

Por su parte, la gerente del Ecyl en Burgos, María Nieves Muriel, subrayó que la feria este año va dirigida a los demandantes de empleo y se quiere dar “mayor visibilidad” a las empresas por “el problema que tiene las empresas en buscar profesionales”. Para ello, dijo, el Ecyl va a participar “de una manera muy activa”.

Así, precisó que va a participar en el stand propio que tiene en la Feria de Empleo como también en un taller de empleo dirigido a empresarios donde cuatro técnicos del Servicio Público de Empleo van a hablar sobre el tema de intermediación, contratación y formación. También destacó que la feria es “un espacio en el que se trata de conjugar talento y la oportunidad que den las empresas”.