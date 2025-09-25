La Junta alaba el papel de la provincia como «sede de referencia tecnológica»

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

El viceconsejero de Economía y Competitividad de la Junta de Castilla y León, Carlos Martín Tobalina, alabó ayer el papel de la provincia de Burgos como «sede de referencia tecnológica» en la inauguración de la planta modular de generación de amoniaco verde en las instalaciones de Maxam en el Páramo de Masa.

El representante del Gobierno regional, encargado de clausurar el acto de presentación, subrayaba el apoyo de la Administración autonómica al proyecto de la compañía internacional en Burgos, del que destacaba su valor industrial como su contribución a la sostenibilidad y la generación de puestos de trabajo que entraña.

Durante su intervención, Martín Tobalina agradeció a la compañía sus más de 50 años de actividad en la provincia, con una plantilla que ha llegado a superar las 1.200 personas, y reconoció la confianza de la empresa en Burgos como emplazamiento estratégico. «Sin confianza y sin estabilidad no hay inversión ni generación de empleo. Este proyecto demuestra que en Burgos esa confianza se ha mantenido durante décadas», celebró.

El viceconsejero de Economía y Competitividad destacó el papel de Burgos como una de las provincias más industriales del norte de España, «caracterizada por su talento y por su generosidad con los intereses industriales nacionales». En ese contexto, recalcó que «cualquier proyecto que implique desarrollo tecnológico y que esté refrendado por el mercado tendrá el apoyo del gobierno regional».

Al hilo, Martín Tobalina recordó que la Junta, a través de la Consejería de Economía y Hacienda, colabora actualmente con Maxam en un proyecto estratégico de más de 3 millones de euros de inversión destinado al tratamiento y reutilización de aguas y al desarrollo de nuevos materiales. La Administración autonómica subvenciona el 25% del total, tras reconocer oficialmente el carácter estratégico de la iniciativa.

El viceconsejero puso además en valor que el sector en el que opera Maxam es un ámbito de «necesidad y oportunidad», en el que la sostenibilidad es una exigencia ineludible del mercado. A su juicio, esa capacidad de la empresa para innovar y adaptarse a la demanda, con las instalaciones de la provincia como epicentro, refuerza el rol crucial de Burgos como foco de transformación.

Coincidía en la apreciación Juan Carlos García Luján, director general de Unidades de Negocio de Maxam, al afirmar que «para nuestra compañía, (el de Páramo de Masa) no es solo un centro de operaciones, sino el corazón de nuestra innovación industrial».

En su turno, el responsable de la firma recordó que se trata una de las dos con mayor presencia global dentro del sector de explosivos y que destaca por su larga trayectoria y su modelo de negocio diferenciado. Fundada por Alfred Nobel en 1872, la compañía evolucionaba a lo largo de los años, adaptando su identidad y expandiendo su alcance internacional. Actualmente, Maxam cuenta con más de 60 fábricas distribuidas por todos los continentes y más de 300 unidades móviles de fabricación, con una plantilla total de 4.000 trabajadores. Su facturación anual se sitúa entre 1.250 y 1.300 millones.

García Luján explicó también que Maxam lidera el sector en Europa y África y mantiene una posición fuerte en la cornisa pacífica de Latinoamérica, especialmente en Chile, Bolivia, Ecuador y Perú. La empresa también tiene relevancia en Asia Central y refuerza sus operaciones en mercados estratégicos como Australia y Norteamérica.

Subraya además que «un rasgo único de Maxam es la diferenciación tecnológica en un mundo de firmas químicas: es la única compañía en el mundo que domina todas las tecnologías de fabricación de explosivos en cartuchado, así como los sistemas de iniciación, lo que le permite ofrecer soluciones completas y adaptadas a cada cliente».