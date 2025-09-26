Arranca el certamen para elegir la mejor tapa de morcilla de España

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Desde las 23:59 horas de ayer jueves está en juego el título nacional de mejor tapa con morcilla de Burgos. Cocineros de toda España están llamdos a inscribirse en el I Concurso Nacional de Tapa con Morcilla de Burgos, que será la primera gran cita del Festival de la Morcilla 2025, que organiza la Federación Provincial de Empresarios de Hostelería de Burgos con el objetivo de convertir a la ciudad en epicentro gastronómico de otoño en España.

La convocatoria está dirigida a cocineros en activo de todo el país que trabajen en establecimientos donde se sirvan tapas. La morcilla de Burgos con Indicación Geográfica Protegida deberá ser el ingrediente protagonista de cada creación, cuyo coste no podrá superar los tres euros por ración. Cada participante podrá presentar una tapa acompañada de fotografías, ficha técnica, ingredientes y proceso de elaboración. La inscripción es gratuita y se formaliza enviando la propuesta por correo electrónico a la Federación de Hostelería.

Un jurado especializado seleccionará a los cuatro finalistas que competirán el domingo 26 de octubre en la fase final del concurso, en el marco del Festival de la Morcilla. Allí, cada aspirante dispondrá de 25 minutos para preparar seis tapas: cinco para la valoración del jurado y una sexta para los medios gráficos. El ganador obtendrá de 3.000€ y cederá el uso de la receta durante un año a los establecimientos asociados a la Federación, que podrán incluirla en sus cartas como la taa ganadora del certamen.

El Festival de la Morcilla se celebrará del 24 al 26 de octubre en la Plaza del Rey San Fernando y ofrecerá más de treinta actividades, entre ellas coloquios, catas, talleres, feria de productores, degustaciones y conciertos. La cita contará con la participación de cocineros con estrella Michelin de Burgos -Ricardo Temiño, Miguel Cobo y Alberto Molinero-, así como chefs invitados de León y Zamora. Además, se pondrá en marcha una ruta gastronómica en bares y restaurantes de la ciudad con tapas y menús especiales maridados con vinos de Ribera y Arlanza.