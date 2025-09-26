i-DE y el Simón de Colonia acercan el sector eléctrico a los estudiantes de FP en Castilla y León

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Centro Integrado de Formación Profesional Simón de Colonia y i-DE, distribuidora de Iberdrola, han sellado un acuerdo para crear material formativo en formato 360º destinado al alumnado de Castilla y León.

La colaboración de la compañía energética con el centro formativo burgalés permitirá a los estudiantes trabajar con contenidos inmersivos vinculados a instalaciones reales del sector eléctrico, una herramienta que busca reforzar su preparación técnica y acercar la enseñanza a situaciones prácticas de futuro laboral.

El proyecto se enmarca en la red nacional de Centros de Excelencia especializados en energía y operación de infraestructuras eléctricas. En esta primera fase, los recursos se aplicarán en las aulas del propio CIFP Simón de Colonia (Burgos), así como en el CIFP Juan de Herrera (Valladolid), el CIFP Tecnológico Industrial (León) y el CIFP Ciudad de Zamora.

Con esta iniciativa, ambas entidades refuerzan su compromiso con una formación adaptada a las demandas del mercado, apoyada en innovación educativa y tecnologías inmersivas que enriquecen la experiencia en clase.

La implicación de i-DE se suma a su papel como gestora de una de las redes eléctricas más relevantes de Castilla y León. La compañía opera más de 50.000 kilómetros de líneas, 15.754 centros de transformación y 249 subestaciones, y ha cerrado el último ejercicio con los mejores registros de calidad de suministro. Su infraestructura, digitalizada y modernizada, está diseñada para responder al proceso de electrificación de la economía y garantizar un servicio eficiente y sostenible para la ciudadanía.