Geotelecom se integra en Danok, una alianza de 500 profesionales y 40 millones de facturación

La compañía burgalesa Geotelecom participa en la creación de Danok, una red formada por nueve empresas especializadas que suma más de 500 profesionales y una facturación conjunta de 40 millones de euros. La alianza nace con la ambición de competir con las grandes consultoras generalistas ofreciendo soluciones digitales integrales, rápidas y transparentes.

Danok reúne a compañías de distintos puntos de España que aportan su experiencia en estrategia, marketing digital, desarrollo tecnológico, diseño de experiencia de usuario, analítica, procesos y seguridad digital. Juntas buscan ofrecer a las empresas un servicio que cubra todas las fases de un proyecto de transformación digital, desde la planificación hasta la ejecución y el análisis de resultados.

El origen de la iniciativa se remonta a 2023, cuando LIN3S empezó a visibilizar su red de proveedores de forma abierta ante sus clientes. Tras consolidar el modelo en 2024, este año se ha dado un paso más con la creación de una marca común que aglutina toda la oferta colaborativa.

Además de Geotelecom, especializada en marketing digital y referencia en su sector, la red está integrada por Caronte, Kuik, LIN3S, SDI, Seobide, Torresburriel Estudio, Wegetit y Workoholics. Todas ellas combinan sus capacidades para aportar una propuesta sólida al mercado.

«Danok es más que la suma de nuestras capacidades: somos un ecosistema de empresas con una sola visión, impulsar la digitalización de los negocios con transparencia, rapidez y flexibilidad», según explicó Laura Carazo, CEO de Workoholics en el lanzamiento de esta iniciativa.