El rector de la UBU alerta del riesgo de elitismo por la falta de financiación universitaria

El rector de la Universidad de Burgos, José Miguel García Pérez, como tantas veces hicieron sus predecesores, situó las deficiencias de la financiación universitaria en el centro de su intervención en el acto de apertura del curso académico 2025-2026. Desde el Paraninfo del Hospital del Rey, reclamó «más plazas, mejor financiación basal y criterios de evaluación generales y que ponderen la igualdad de oportunidades y el impacto social» como elementos imprescindibles para sostener la calidad del sistema.

García, sin embargo incorporó a las quejas habituales de la UBU y otros campus públicos por la falta de financiación un argumento nuevo y defendió que una «financiación claramente insuficiente», que, según dijo, puede conducir a «un sistema elitista, donde los estudiantes se dividen en categorías» y con «notas de acceso tan altas que condicionan vocaciones y empujan a muchos hacia la oferta privada». En este sentido, insistió en que la universidad pública debe seguir siendo «ascensor social y garante de igualdad de oportunidades».

García Pérez también se detuvo en el acceso a los estudios superiores, señalando que las limitaciones de las actuales pruebas de Selectividad no están «exenas de problemas», desde el momento en que la EBAU obliga a dedicar casi un curso completo de Bachillerato a su preparación, un tiempo que consideró «innecesario con los sencillos mecanismos de normalización de resultados».

Durante su intervención, el rector dio la bienvenida a los más de 3.200 nuevos estudiantes de grado y máster que se incorporan este año, de los que seis de cada diez proceden de fuera de Burgos. «El acceso a la universidad viene acompañado de ilusión, entusiasmo y expectativas», señaló, y añadió que «trabajaremos con empeño para que se vean satisfechas».

El acto de apertura, que reunió a autoridades autonómicas, locales y académicas, sirvió también para reforzar la colaboración institucional en torno a los proyectos estratégicos de la UBU. García Pérez reconoció que el apoyo de la Junta de Castilla y León ha sido «decisivo» para que el nuevo Grado en Medicina avance y subrayó que se consolidará como un programa de referencia, «incorporando las últimas tecnologías sin perder el enfoque humano, y contribuirá de manera decisiva a mejorar la atención sanitaria en los tres grandes hospitales de la provincia, en la Atención Primaria y, en definitiva, en la calidad de vida de nuestros ciudadanos».

En el mismo marco, pidió estrechar la cooperación con el Ayuntamiento de Burgos a través de la iniciativa ‘Burgos Industria’ y la incubadora de empresas vinculada al hidrógeno verde. También planteó nuevas vías de trabajo con la Diputación, centradas en el impulso de proyectos empresariales tanto en áreas rurales como urbanas, y expresó su disposición a mantener un diálogo abierto con los Ayuntamientos de Aranda de Duero y Miranda de Ebro.

Presión en Aranda

Sobre la posibilidad de que Aranda cuente con un campus universitario, recalcó que «Aranda se merece tener un campus universitario», aunque advirtió de que los tiempos académicos no siempre coinciden con los políticos y recordó que «la financiación también es limitante y hay que tenerla en cuenta».

El secretario general de la institución, Julio Agustín Pérez Gil, presentó la memoria del curso anterior, marcada por una «profunda renovación» en la UBU, con la elección de un nuevo rector, la configuración del equipo de gobierno y un claustro renovado. En ese periodo se incorporaron cerca de un centenar de profesores a distintas categorías docentes, además de consolidarse más de cincuenta puestos del personal técnico, de gestión y administración.

La universidad estrenó también nuevas titulaciones, entre ellas el Grado interuniversitario en Ciencias Gastronómicas, y cátedras como la de Inteligencia Artificial para la Administración Pública y la Cátedra GPYO en Transporte, Energía y Sostenibilidad. Asimismo, se verificaron los másteres en Ingeniería Biomédica y en Educación y Sociedad Inclusivas, y en este curso ha arrancado el Grado en Matemática Aplicada y Computación, con la vista puesta en la implantación del Grado en Medicina el próximo año.

La dimensión internacional de la UBU fue otro de los aspectos destacados en la apertura. Actualmente participan en 47 proyectos europeos de investigación y en más de 140 formaciones de la Alianza Europea RUN-EU. También se ha impulsado la cooperación al desarrollo, el aprendizaje colaborativo online, el aprendizaje servicio y programas como English Friendly.

Entre los proyectos más significativos sobresale la creación del Instituto de Investigación Biosanitaria de Burgos (IBioBURGOS), fruto de la colaboración interinstitucional, y la alianza con el Grupo Antolín recogida en el informe Conocimiento y Desarrollo.

El acto académico contó además con la lección inaugural del catedrático de Derecho Civil José María Caballero Lozano, titulada Aspectos jurídicos de los animales como seres dotados de sensibilidad. La ceremonia incluyó la entrega de los Premios Extraordinarios de Fin de Estudios del curso 2023-2024 y la imposición de las Medallas de Alfonso VIII en sus categorías de oro y plata, que reconocen tanto los 25 años de servicio como la jubilación del personal de la institución. Entre los asistentes se encontraban la consejera de Educación, Rocío Lucas; los rectores de las universidades de León, Valladolid, Isabel I y Europea Miguel de Cervantes; el presidente de la Diputación de Burgos, Borja Suárez; la alcaldesa de la ciudad, Cristina Ayala; y representantes del ámbito militar, eclesiástico, social y económico de la provincia.