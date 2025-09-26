Los 10km de CajaViva aspira a repetir el millar de participantes

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

Un año más, ya son 12, la Carrera 10km de Caja Viva vuelve al exigente calendario de carreras populares de Burgos aunque con cambio de fecha. Esperan repetir el millar de corredores del año pasado en una cita que vuelve a tener su salida y su llegada en el Paseo de Atapuerca pero que se correrá el 26 de octubre en todas las categorías. «Es difícil mantener las fechas en Burgos por la gran cantidad de carreras que hay, te vuelves loco para cuadrar fechas», explica el coordinador de la cita y presidente del Club Campos de Castilla, Benjamín Álvarez.

El circuito tiene dos modalidades de cinco y diez kilómetros. El trayecto arranca ene l Paseo de Atapuerca y discurre por la Plaza Santa Teresa, la calle Cartuja de Miraflores, Camino de la Cartuja, Bulevar, calle San Pedro de Cardeña, calle Ramón y Cajal y Paseo de Atapuerca donde se cierran los 5 kilómetros. Quien sigue hasta los 10 siguen por el Puente San Pablo, la Avenida del Arlanzón, el Puente Gasset y desde la Plaza de Santa Teresa y la calle Cartuja de Miraflores se sigue el primer recorrido.

«Es un circuito homologado, se logró el año pasado este reconocimiento que permite a los deportistas que quieran hacer marcas porque es puntuable», señala el director de la Fundación Caja Rural, Germán Barrios. Contar con un circuito homologado por la Federación de Atletismo favorece la participación en la categoría de veteranos «se les exige marcas acreditadas y los corredores master lo agradecen», apuntó Álvarez.

Entre los participantes tratara de estar Lidia Campo. La atleta burgalesa especialista en carreras de fondo reconoce que «me encanta correr por mi ciudad y siempre que el calendario me lo permite y puedo vengo y me gusta mucho esta carrera porque es un circuito rapidísimo y ameno que genera un ambiente familiar en torno al atletismo que me gusta y que no veo en pista ni en competición», resumió. En el ámbito deportivo reconoce que arranca, tras cuatro meses sin competir, «con ganas de ponerme un dorsal». Espera poder correr cross para «hacer base de cara a la temporada» donde se centrar en «pruebas de ruta y media maratón».

Antes se ver las caras con los runners de todas las categorías que se citarán a final de octubre en la Carrera 10km Caja Viva que arrancar el 26 de octubre a las 10.30 con las categorías Absoluta, Sub20 y Master y la categoría Popular, Absoluta y Sub 18 que saldrán a la misma hora. A las 11.45 tomarán la salida los Sub 12, a las 12 los Sub 14, a las 12.15 los Sub 16 y a las 12.30 la categoría chupetín, nacidos entre 2018 y 2020. Después serán los Sub 8 a as 12.40 y los Sub 10 a las 12.50 horas.

Los premios en la carrera de 10 km en categoría absoluta ser un trofeo para los tres primeros y premios hasta el quinto clasificado en categoría masculina y femenina. En la categoría Sub 20 se dar trofeo a los tres primeros hombres y tres primeras mujeres. En la categoría Master habrá trofeo y clasificado de cada categoría hombre o mujer.

Los galardones en la carera popular, de 5 km, recibirán premio los res primeros hombres y tres primeras mujeres en la categoría absoluta y master, Sub 18, Sub 20. En las categorías de menos de 18 se dar un trofeo a los tres primeros y medalla para todos los participantes. En la categoría de chupetín habrá medalla para todos los participantes. Además habr sorteo en categorías de Sub 8 a Sub 16 y otro sorteo para los atletas de Sub 18 a Master.

«En estos años se ha convertido en una cita del calendario, aunque este año nos vemos obligados a cambiar fecha, pero queremos mantenerlo e implantar esta carrera homologada en el calendario habitual como fórmula para fomentar el running y disfrutar del deporte para todos», avanzo Barrios.

Para todo el que se anime a participar está abierto el periodo de inscripción hasta el 23 de octubre aunque «vamos a ver si podemos ampliarlo hasta el ultimo día», avanzó Benjamín Álvarez. La recogida de dorsales se realizar el 25 de octubre de 17 a 20 horas en el Paseo de la Sierra de Atapuerca y una hora antes del comienzo de la prueba en la secretara de la carrera. El coste de participación es de 10 euros aunque en categorías Prebenjamín y hasta Sub 16 es gratuita. Las inscripciones se podrán realizar en la web www.runvasport.es