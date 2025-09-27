El Cid vuelve a Burgos: así ha comenzado la programación de la Semana Cidiana

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

La ciudad de Burgos se vistió hoy con sus mejores galas para rendir homenaje a su héroe castellano, Rodrigo Díaz de Vivar, en una nueva edición de la Semana Cidiana, que desde hoy, 27 de septiembre, hasta el próximo 5 de octubre, devolverá a la capital al Medievo de la mano de más de un centenar de actividades vinculadas con el Cid y su repercusión a lo largo de los siglos.

La presidenta de ProBurgos, Andrea Ballesteros, destacó la “variedad” que existe en los espectáculos y actividades programados para estos días, y afirmó desde el Ayuntamiento esperan superar la cifra de 20.000 visitantes registrada el pasado año en este evento cultural. Subrayó también el carácter colaborativo y participativo de la Semana Cidiana, que cuenta con la participación de más de 25 asociaciones tanto de la capital como de otras partes del país, que han sumado esfuerzos para dar vida a este evento.

Desde la Asociación de Amigos del Caballo explicaron que es para ellos un “orgullo muy grande” poder participar en este evento que “resalta la imagen del Cid”, y por ello aportarán sus conocimientos sobre esta figura legendaria. Una de las grandes novedades de estos años y uno de los atractivos de este primer sábado es La Mesnada del Cid, una feria medieval que se ubicó en la campa situada junto al camping de Fuentes Blancas, donde las asociaciones pudieron mostrar a los burgaleses sus labores de la mano de exhibiciones de combate, danzas y talleres de todo tipo.

El presidente de la Asociación, José Luis Moral, manifestó que este año se decidió organizar este evento en Fuentes Blancas, a fin de acercar las actividades a los vecinos de los barrios cercanos, para que pudiesen vivir de primera mano estas actividades. Hasta el lugar se desplazaron las diferentes asociaciones, que compartieron sus conocimientos sobre combates, arquería, carreras de cintas; así como sobre las vestimentas de los caballeros a la hora de presentar batalla.

También durante la jornada de hoy se inauguró en el barrio de Cortes un nuevo mural, en alusión a la niña que aparece en el ‘Cantar de mío Cid’.

Durante la jornada de mañana, domingo 28 de septiembre, se celebrará otro de los eventos más esperados: la I Marcha Semana Cidiana, se trata de una cita popular no competitiva organizada junto a la Plataforma del Tercer Sector, que llevará a los participantes a recorrer 3,5 kilómetros con salida y llegada a la plaza del Rey San Fernando, pasando por los hitos más significativos del itinerario cidiano en Burgos.

El Ayuntamiento de Burgos, a través de la Sociedad de Promoción y Desarrollo de la Ciudad de Burgos (ProBurgos) es la encargada de organizar este evento cultural en reconocimiento a la figura del Cid, y que atrae cada año a cientos de turistas de todas partes de España. De hecho, tal y como destaca Ballesteros, es un evento “arraigado” en la ciudad y una “seña de identidad” de la ciudad, vinculado a uno de sus principales héroes.

De hecho, desde el Consistorio se espera que este evento “siga creciendo a nivel turístico”, y por ello, de cara a esta edición de la Semana Cidiana se pusieron en marcha diferentes campañas, a fin de atraer un mayor número de visitantes a la ciudad.