La Lotería Nacional deja parte del primer premio en Burgos

El billete fue validado en este kiosco y punto de venta de lotería del barrio de Gamonal, en Burgos.ECB

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

Lotería Nacional ha dejado en las ciudades de Ávila y Burgos parte de un primer premio del sorteo de este sábado, 27 de septiembre, que ha recaído en el número 03.740 y ha repartido un total de 600.000 euros, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

En concreto, la Administración número 3 de Ávila, ubicada en la calle San Millán, 2, y el punto de venta de prensa y revistas Popeye, situado en la calle Derechos Humanos, 42, que es el Despacho Receptor 18.150 de Burgos, han vendido billetes con la cifra agraciadas, que también ha sido consignada en las provincias de Álava, Asturias, Barcelona, Badajoz, A Coruña, Huelva, Islas Baleares, Jaén, Madrid, Murcia, Sevilla y Toledo.

Por otro lado, el número agraciado con el segundo premio, de 120.000 euros al número, ha sido el 28.486, que ha sido consignado en Jaén, Madrid, Murcia y Santa Cruz de Tenerife.