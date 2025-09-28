Este es el lugar preferido por los burgaleses para su segunda vivienda

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

Hay quien no puede acceder al mercado inmobiliario para comprar su primera vivienda, pero hay burgaleses que tienen acceso a su segundo inmueble. Una cifra en la que la provincia registra un saldo positivo porque son más los de fuera que compran en la provincia que los burgaleses adquiriendo más allá de su tierra. Y entre los que compran casa fuera de Burgos ganan los que buscan la cercanía con la playa.

En concreto en la provincia de Burgos se alcanzaron 115 operaciones inmobiliarias en otros lugares del país, es casi la mitad de las transacciones realizadas en Burgos por no burgaleses.

La cifra de adquisiciones de segundas residencias por parte de los burgaleses en otros rincones cotiza a la baja. Ha caído la cifra en un 6,5% respecto a cómo arrancó el año 2024 en el que se registraron 123. Lejos quedan las 429 que se sumaron en 2021, año postpandemia, pero también las cerca de 150 que se compraban en otras provincias desde Burgos. También es cierto que la cifra supone casi el doble de las operaciones que los burgaleses realizaban fuera en 2015. Hace diez años a penas eran 60 quienes podían comprar un inmueble en otro lugar.

La mayor parte tienen un espíritu de segunda residencia vacacional porque los burgaleses buscan, principalmente la playa. 17 de las 28 provincias donde los burgaleses adquirieron una vivienda en el primer trimestre del año tiene costa. En números totales son 54 inmuebles de los 115 que se han adquirido en otros puntos de la península. El destino principal es Cantabria con 20 operaciones y en destinos de playa destacan Alicante con ocho, cinco en Murcia y en costas lejanas como las dos que se compran en Las Palmas.

Después de Cantabria, destaca Madrid. Allí los burgaleses han comprado 17 casas, es el segundo con más operaciones registradas desde Burgos. A ellas hay que sumar las 28 que se han registrado en las provincias de Castilla y León.