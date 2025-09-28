Atapuerca, plató de televisión: las imágenes de la grabación de MasterChef Celebrity

Los presentadores de MasterChef y Arsuaga antes de los famosos cocinasen como en la Prehistoria en el corazón de Atapuerca.ECB

El fuego volvió a encenderse en Atapuerca, pero esta vez no fue para sentarse a tallar piedra y calentarse ni para cocinar carne sobre brasas rudimentarias. Fue para grabar una de las pruebas más singulares de MasterChef Celebrity, el popular talent show gastronómico que esta semana se adentra en el corazón de la evolución humana. El escenario fueron los Yacimientos de la Sierra de Atapuerca, declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO y cuna del primer europeo conocido.

El episodio, que se emite este lunes 29 de septiembre, a las 22:50h, en La 1 de TVE y en la plataforma RTVE Play, traslada a los concursantes al paisaje milenario donde investigadores del proyecto Atapuerca han reconstruido la historia de nuestros ancestros desde hace más de un millón de años. Allí, entre fósiles, huesos y sedimentos, los famosos del programa deberán enfrentarse al reto de reinterpretar una dieta basada únicamente en ingredientes prehistóricos.

Este peculiar programa es una apuesta real por conectar la televisión con el conocimiento, impulsada por la Junta de Castilla y León a través del Museo de la Evolución Humana y en colaboración con el equipo científico que lidera las excavaciones. En total, más de ochenta personas vinculadas al museo y al entorno de los yacimientos participaron en la grabación. Se trata de aprovechar el tirón del Museo de la Evolución Humana y los Yacimientos de Atapuerca para llegar a audiencias nacionales, a través de un programa que presenta una media cercana al millón de espectadores en España y que, ademá, mostrará imágenes del propio museo y de la ciudad de Burgos.

Entre los invitados se encontraban el paleoantropólogo Juan Luis Arsuaga, director científico del museo, y figuras institucionales como Mar Sancho, viceconsejera de Acción Cultural, y Rodrigo Alonso, director gerente del museo. También estuvieron presentes los codirectores del proyecto arqueológico, investigadores de la Fundación Atapuerca, alcaldes de los municipios cercanos y vecinos que conviven con uno de los enclaves científicos más importantes de Europa.

Durante la emisión, Arsuaga contextualiza el legado patrimonial de Atapuerca y explica cómo se alimentaban los primeros pobladores de Europa. A partir de ese conocimiento, los equipos elaboran un menú contemporáneo con raíces en la Prehistoria. Cuatro platos cocinados con los mismos productos que los humanos de hace cientos de miles de años recolectaban, cazaban o pescaban.

Esta prueba forma parte de la décima edición del programa, que sigue registrando una audiencia en torno al millón de espectadores. Además de Atapuerca, el episodio mostrará imágenes del Museo de la Evolución Humana y de la ciudad de Burgos, reforzando la promoción nacional de estos recursos turísticos y científicos.