Camisetas azules y solidaridad: así fue la II Marcha por la Diabetes en Burgos

La Marcha por la Diabetes recorrió este domingo el centro de Burgos.Oscar Corcuera

El Paseo Sierra de Atapuerca se tiñó este domingo de azul con la celebración de la II Marcha Solidaria por la Diabetes, organizada por la Asociación de Diabéticos de Burgos. La cita, que arrancó poco después de la Marcha Cidiana, reunió a decenas de participantes con la camiseta conmemorativa que llevaba el logotipo del evento. Aunque la afluencia fue menor que en la marcha cidiana, la convocatoria cumplió su objetivo principal: dar visibilidad a una enfermedad que en Burgos afecta a más de 26.000 personas.

Antes del inicio, dos enfermeras voluntarias realizaron pruebas gratuitas de glucemia a los asistentes que quisieron conocer su estado. La actividad sirvió para recordar la importancia de la prevención y del diagnóstico temprano, especialmente en el caso de la diabetes tipo 2, conocida como la “enfermedad silenciosa”. En Burgos conviven 1.600 personas con diabetes tipo 1, de origen autoinmune y tratada con insulina, y unas 25.000 con diabetes tipo 2.

El recorrido de la marcha partió del Paseo Sierra de Atapuerca y atravesó algunos de los principales puntos de la ciudad: el Puente de la Evolución, la plaza del Rey, la avenida de Cantabria, la plaza de España, San Lesmes, el Espolón y el Puente de Santa María, antes de regresar al punto de partida. Durante todo el trayecto, un grupo de zumba animó el ambiente y acompañó a los caminantes.

Al término del recorrido, se celebró un sorteo de regalos con la colaboración de una veintena de empresas locales, que se sumaron a una iniciativa que busca no solo recaudar fondos solidarios, sino también sensibilizar a la población sobre la necesidad de controles médicos periódicos. En palabras del presidente de la asociación, Mariano Cerdán, la marcha pretende “dar a conocer esta enfermedad, sus tipos y concienciar a la población a que se someta a pruebas, ya que hay un alto porcentaje que desconoce tenerla”.