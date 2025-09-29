Los hoteles de Burgos incrementan un 15,6% su rentabilidad en agosto

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

El tirón entre el turismo extranjero se mantuvo durante el mes de agosto. Después del mes de la danza, que atrajo a la ciudad a miles de jóvenes bailarines de todo el mundo y sus familias, el de agosto ha mejorado cifras. Así, durante todo el mes la provincia registró 130.430 viajeros de los que 75.430 fueron nacionales y 55.390 extranjeros. Estas cifras permiten que las tarifas por habitación se mantengan altas y la rentabilidad de los establecimientos siga al alza, especialmente en la capital.

El verano está siendo positivo a nivel turístico. Todos los indicadores en materia de turistas registrados en hoteles de la provincia crecen. Así, se registran 29.000 viajeros más, un 30% más que en el mes de julio porque no se ha desinflado el turismo extranjero y lo hace manteniendo el viajero español su capacidad de reserva en los hoteles de la provincia. Una de las críticas a la gran avalancha de la Dance World Cup es que no había sitio para el turista habitual, generalmente español, que parece se ha corregido en el mes de agosto.

Algo que se ha notado especialmente entre los establecimientos de la capital. Aquí la tarifa media diaria (ADR) por habitación se ha mantenido entre las más altas de la serie histórica. Agosto marco un valor de 89,57 euros por habitación, un 6,6% más que la registrada hace un año. Se mantienen los rescoldos de los precios de hasta 103,1 euros registrados por habitación registrado en julio, con la avalancha de bailarines que dispararon los precios.

Una situación que se ha extendido a toda la provincia donde se registran las tarifas más altas de los últimos años. Así , se han alcanzado en agosto los 82,72 euros por habitación lo que supone un incremento interanual del 9,6%. Este dato está por debajo de los 87,2 euros por estancia que se registraron en julio con un aumento respecto al año pasado del 24,25%. Lo que sí se ha podido lograr es el mantener el ADR de los hoteles de la provincia por encima de los 80 euros. Hace un año a penas se situaba en 75,4%.

Esta circunstancia hace que la rentabilidad del sector hotelero en la provincia también se haya disparado. De esta manera, se han registrado ingresos incluso superiores en agosto que en julio si se miran las cifras provinciales. No así en la capital donde el peso del efecto de reservas de la Dance World Cup marca la cifra alcanzada durante el pasado mes de julio.

De esta manera, la rentabilidad por habitación en los hoteles de toda la provincia se situó en agosto en 60,4 euros por habitación y día. Unas ganancias que se han incrementado en un 15,7% en el último año. Las cifras en agosto se dispararon en un 33% situándose a nivel provincial en 57,8 euros por habitación al día. Ese impulso ha permitido alcanzar la rentabilidad más alta registrada por hoteles en la provincia.

Mismo fenómeno pero a un mayor precio se ha registrado en la hospedería de la capital burgalesa. La rentabilidad del sector hotelero se sitúa en 71,3 euros por habitación y día, un 5,3% más que hace un año. La cifra está en máximos desde que hay datos estadísticos del INE sobre rentabilidad hotelera por el impulso de la cita internacional de julio. Entonces la rentabilidad escaló hasta los 78,7 euros, un 48,8% más que el mismo mes del año anterior. Y ese empujón ha sido suficiente para alcanzar una rentabilidad superior a los 70 euros durante el resto del verano en el que esa subida de tarifas no ha impedido incrementar el dato de viajeros y pernoctaciones registrado durante el mes de agosto.