Record de viajeros y pernoctaciones hasta el mes de agosto en Burgos

Los datos acumulados del turismo registrado en hoteles de la provincia de Burgos reflejan un incremento tanto en viajeros como en pernoctaciones. Las cifras de este 2025 están en máximos históricos hasta el mes de agosto. De esta manera, en estos ocho meses se han paseado por los hoteles de la provincia de Burgos un total de 672.721 visitantes lo que supone un incremento del 3,5% respecto al mismo periodo del año pasado. En total 22.878 personas más que en 2024.

Una cifra que viene dada, especialmente, por el incremento del viajero extranjero, a consecuencia de los datos experimentados en los primeros días de julio con la concentración internacional de bailarines. Así, se registran 263.613 turistas extranjeros, un 10,3%, con 24.740 personas más respecto a 2024. La cifra permite recuperar parte de lo perdido en turismo nacional, que durante esa primera quincena de julio se quedó fuera del ámbito hotelero de la capital. Los viajeros nacionales registrados en hoteles burgaleses desde enero hasta agosto fueron 409. 108 visitantes, un 0,45% menos que un año atrás.

Un fenómeno similar, aunque más acusado, se da en las pernoctaciones registradas en los primeros ocho meses del año. Se han alcanzado las 997.896 hasta agosto lo que supone un incremento del 2,3% respecto a hace un año. El dato vuelve a estar marcado por el incremento de las noches de hotel del turista extranjero. Se registraron un total de 354.146 pernoctaciones lo que supone un incremento del 15% respecto al mismo periodo de un año atrás. Son 46.104 noches más. Este dato logra cubrir la caída del viajero nacional que registró 24.055 pernoctaciones menos que hace un año. Se registraron un total de 643.751 durante este año, una cifra que supone una caída del 3,6% respecto a los datos de hace un año.