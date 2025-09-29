Palabra en piedra. La obra de Alberto Bañuelos viste el Palacio de la Isla

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

En los jardines de la entrada al Palacio de la Isla, sede del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, se instalan unos guerreros en piedra de la palabra. Es parte de las nuevas creaciones del escultor burgalés Alberto Bañuelos. 'In custodia verbi. Bendita la locura de la piedra' está formado por 11 creaciones en las que el artista burgalés vuelve a extraer la esencia de las rocas. «Alberto logra desnudar la piedra y penetrarla hasta llegar a su alma, esculturas insólitas, únicas en uno de los pocos artistas contemporáneos que tejen su arte en torno a la naturaleza», señaló el consejero de Cultura, Manuel Santonja.