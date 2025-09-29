Una madre y su hija, detenidas por vender cocaína desde su piso en Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Agentes de la Policía Nacional han arrestado a una mujer y a su hija por tráfico de drogas tras descubrir que, presuntamente, vendían cocaína desde su vivienda habitual. La operación, bautizada como ‘YoYo’, ha permitido desactivar un nuevo punto de venta de estupefacientes al por menor en la ciudad.

Las sospechas comenzaron semanas atrás, cuando los investigadores detectaron un inusual movimiento de consumidores conocidos en torno a un piso ubicado en la zona centro-norte de Burgos, muy cerca de un centro escolar. A partir de ahí, los equipos de Seguridad Ciudadana y los agentes especializados en drogas trabajaron de forma conjunta para confirmar la actividad delictiva.

Con los indicios suficientes, la jueza responsable del caso autorizó el registro del domicilio y en la intervención, los agentes se incautaron de un total de 46,33 gramos de cocaína, de los que más de 41 gramos estaban ocultos en la casa, mientras que el resto, 4,8 gramos, fueron localizados entre las ropas de la madre en el momento de su detención.

Además de la droga, en el registro se encontraron objetos directamente relacionados con la venta como una báscula de precisión, 200 euros en billetes, una escopeta de aire comprimido y un arma blanca tipo daga, con una hoja de 27 centímetros.

policiales insisten en la importancia de actuar contra estos focos de distribución a pequeña escala, que “generan alarma social y alteran la convivencia y paz ciudadanas”.