Herido un joven en el cuello por arma blanca en Burgos

Un joven de 25 años resultó herido por arma blanca en la noche del lunes en Burgos en la calle San Francisco. El suceso se produjo poco antes de la medianoche, cuando el centro de emergencias 1-1-2 de Castilla y León recibió una llamada que alertaba de que un varón sangraba de forma abundante del cuello asegurando que había sido agredido.

El aviso movilizó a la Policía Local de Burgos, al Cuerpo Nacional de Policía y a los servicios de Emergencias Sanitarias – Sacyl. Hasta el lugar acudieron una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico.

El equipo médico de la UVI móvil le prestó la primera atención en el lugar antes de ser trasladado en la ambulancia de soporte vital básico al Complejo Asistencial de Burgos. En el hospital, el herido- que sangraba abundantemente fue atendido por los servicios médicos. Se le aplicaron varios puntos de sutura y a las 2 de la madrugada fue dado de alta.

Según informaron los agentes que intervinieron en la zona, la víctima presentaba una herida en el cuello provocada por un arma blanca, pero aún está investigando los hechos para determinar lo ocurrido. Si bien por el momento no hay detenidos, fuentes policiales confirman que hay dos personas identificadas.