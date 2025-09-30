Cuatro detenidos en una semana por violencia familiar y vandalismo

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Policía Local de Burgos detuvo la pasada semana a cuatro personas en diferentes intervenciones relacionadas con delitos de malos tratos en el ámbito familiar y con daños intencionados en la vía pública y en establecimientos.

El primer arresto se produjo el martes 23 de septiembre, pasadas las ocho de la tarde, cuando un aviso al 112 alertó de una pelea en un domicilio de la calle San Bruno. Los agentes de la Unidad de Respuesta Rápida hallaron a un hombre de 40 años con la cara ensangrentada que denunció haber sido agredido por su pareja.

En la vivienda también se encontraba una mujer de 28 años con signos de haber sufrido una agresión. Ambos fueron detenidos como presuntos responsables de un delito de malos tratos en el ámbito familiar.

Dos días después, en la madrugada del jueves 25 de septiembre, la Policía recibió un aviso desde la sala 092 por los destrozos ocasionados en un local de ocio de la calle San Pablo. Un hombre de 40 años había fracturado el cristal de una de las máquinas del establecimiento.

Varias dotaciones policiales se desplazaron al lugar y constataron que los daños, según la estimación del responsable, podrían alcanzar entre 1.000 y 1.500 euros. El autor fue detenido y puesto a disposición judicial.

El cuarto caso se registró el viernes 26 de septiembre, alrededor de las 16:50 horas, tras la llamada que alertaba de una posible agresión en un domicilio de la calle Caja de Ahorros Municipal. Una patrulla de motoristas y agentes de la UPC accedieron a la vivienda y encontraron a una joven de 24 años con síntomas de haber sido golpeada.

Tras recabar el testimonio de la víctima y de varios testigos, se procedió a la detención de su pareja, un varón de 25 años.