El liderazgo del Cid inspira la tercera sesión de LideraMdo en Burgos Industria

El grupo LideraMdo, impulsado por el Ayuntamiento de Burgos y la aceleradora POLO positivo para promover el liderazgo femenino en la industria, celebró este jueves su tercera sesión de trabajo en el centro Burgos Industria. La jornada giró en torno a la ponencia de María López-Herranz, experta en comunicación y liderazgo, quien exploró las habilidades estratégicas del Cid y su aplicación a los entornos empresariales actuales.

Bajo el título “Liderazgo Campeador”, López-Herranz desgranó valores como la visión, la resiliencia, la capacidad de cohesión y el ejemplo personal, trazando un paralelismo entre la figura histórica y las demandas del siglo XXI. La ponente, que ha trabajado con equipos de grandes compañías y participa en programas ejecutivos en escuelas como IESE o INESE, destacó que estos modelos de liderazgo “se estudian hoy en programas internacionales de formación directiva y resultan inspiradores para las nuevas generaciones de mujeres líderes”.

La sesión coincidió con la Semana Cidiana, lo que aportó un guiño simbólico entre la tradición histórica de Burgos y la actualidad del liderazgo femenino. El encuentro sirvió también para dar la bienvenida a nuevas integrantes de la red y avanzar en cuestiones de organización interna.

Con esta tercera reunión, LideraMdo consolida su identidad como foro de impulso, visibilidad y conexión para mujeres en puestos directivos. El grupo, que reúne a destacadas ejecutivas de la industria burgalesa y nacional, avanza así en su objetivo de fortalecer una comunidad comprometida con la innovación, la diversidad y el liderazgo transformador.

Entre las participantes figuran directivas de empresas como Cerámicas Gala, L’Oréal, Campofrío Frescos, Hiperbaric, Verallia Burgos, Aciturri, Grupo Uvesa, Keyland, Maderas García Varona, Industrias Mansilla, ABB, Grupo Correa, Skretting, Adisseo España o Antolin, entre otras.